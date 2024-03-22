Ekrana fazla bakmak çocuklarda miyopa yol açıyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Çocukların gün ışığından uzak kaldığına dikkat çeken uzmanlar, Z kuşağında miyopun yaygınlıkla görüldüğünü, beraberinde göz kaymaları gibi sorunlar da yaşandığını söylüyor. Bir diğer yandan ise göz hastalıkları sorunları çocukların okul başarısını ve sosyal yaşamlarını da olumsuz etkiliyor.

‘İKİ SAATİ GEÇMEMELİ’

Konuya ilişkin Göz Vakfı üyesi göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Gülşah Tezcan ile konuştuk. Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin günde 2 saati geçmemesi gerektiğini belirten Tezcan, aileler tarafından bu sürenin denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Tezcan, “Dijital çağdayız ve teknolojik aletlerle iç içe olmak kaçınılmaz oluyor. Bu noktada ailelere tavsiyemiz önlem almaları. Çocuklar ekrana odaklandıklarında çoğu şeyin farkında olmuyorlar. Ekran başında uzun süre geçirdiklerinde aileler tarafından 20-30 dakikada bir uyarılarak, ekrana ara verip uzak bir noktaya bakmaları sağlanmalı” dedi.

‘TABLETİ ALAMIYORUZ’

Ekrana uzun süre bakma nedeniyle göz kapatıp açma sıklığının azaldığına vurgu yapan Tezcan, bu durumun göz kuruluğuna neden olduğunu belirtti. Tezcan sözlerini şöyle noktaladı: “Göz numarasında büyüme fark ettiğim hastaların ailelerine ‘Ekrana çok bakıyor mu’ diye sorduğumda çoğunlukla, ‘Tableti elinden alamıyoruz’ cevabını duyuyorum.