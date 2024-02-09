Elektronik sigara yeni bağımlılar yaratıyor

Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:29

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:29

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uzman Doktor Adnan Tolga Öz, son yıllarda kullananların sayısı her geçen gün artan elektronik sigaraların tehlikesine dikkat çekti.

Dünyada her 6,5 saniyede bir kişinin sigaraya bağlı hastalık sebebiyle öldüğünü hatırlatan Dr. Öz, “Elektronik sigaralar normal sigaraya göre daha masum olarak lanse ediliyor. Ancak gerçek bu değil. Bazı ürünler sigaranın etkileri gibi uzun soluklu ortaya çıkacak zararlardan ziyade ciddi akciğer hasarları, solunum yetmezliği gibi rahatsızlıklara yol açıyor ve devamında sonuç ölüm dahi olabiliyor. İçinde 'likit' dediğimiz sıvı olan ve çekildiğinde su buharı çıkaran ürünlerin içinde yüksek oranda nikotin var. Bu ürünleri kullanınca bağımlılık potansiyelini daha da artırıyorsunuz. Dolayısıyla tütün ürünlerinden kurtulamıyorsunuz. Yine bunların içinde propilen glikol gibi yasaklanmış maddeler de var. Bunların da akciğerlere ciddi hasarları var. Bu ürünleri kullananların üçte ikisi hali hazırda sigara içen kişiler. Ancak geri kalan kısım ise hiçbir tütün ürünü tüketmeyen ancak bunların aromasını, kokusunu, şeklini beğendiği için sigaraya yeni başlayan kişiler. Yani endüstri için yeni müşteriler. Bu ürünler yeni bağımlılar yaratıyor" ifadelerini kullandı.