Emek cezasız kalmadı! Hastanenin 'külfet' gördüğü MS hastaları doktorsuz kaldı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 20:49

İzmir'deki DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Multiple Skleroz (MS) hastalarının tedavisini sürdüren uzman hekim Prof. Dr. Serkan Özakbaş'ın “takipli” hastaların sayısını azaltmadığı için açığa alındığı iddia edildi. Yönetimin, Özakbaş'tan, hastaneye “külfet” olduğu gerekçesiyle sürekli takip altında olması gereken MS hastalarının sayısını azaltmasını talep ettiği, bu isteği kabul etmeyen Özakbaş hakkında soruşturma başlatarak açığa aldığı öne sürüldü. Özakbaş'in ise yönetimin kararını yargıya taşıdığı öğrenildi.

HASTALAR TEPKİLİ

Yenigün'den Sinan Keskin'in haberine göre, tedavileri aksayan MS hastaları ise sosyal medyadan tepki gösterdi. Hastalar Özakbaş'a destek olmak için 26 Aralık Pazartesi günü DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerinin önünde buluşacak. Öte yandan uzun yıllardır Prof. Dr. Özakbaş tarafından tedavileri sürdürülen bazı hastalar CİMER'e başvurarak, doktorlarının göreve iade edilmesini talep etti.

"DOKTORUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

2005 yılından beri MS hastası olan ve 2018'den bu yana DEÜTF Hastanesi'nde tedavisine devam eden 43 yaşındaki Zeynep Bakırcı, “Tedavimize düzenli devam edemediğimiz zaman yürüme sıkıntısı yaşıyoruz, atak geçirme ihtimalimiz yükseliyor. Serkan hocamızın açığa alınmasının yanı sıra hastanede fiziki durumumuzun takip edildiği birim de kapatıldı. Randevum vardı ancak bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.

2005 yılından bu yana MS hastası olan 62 yaşındaki Deniz Tarcan ise “Serkan hocanın görevden alınmasını üzüntüyle karşıladım. 17 yıldır MS hastasıyım ve ayda bir tedavimin sürmesi gerekiyor. Şu an nasıl tedavi olacağımı bilemiyorum” dedi. Sezgin Aracagök (68) ise, “25 yıllık MS hastasıyım. Son 7 yıldır tedavimi Serkan bey sürdürüyor. Ayda 1 kortizon, altı ayda bir ocrevus tedavisi alıyorum. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Doktorumuza sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.