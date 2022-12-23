Korgeneral Vural Avar için 'Cezaevinde kalabilir' raporu veren doktorlara suç duyurusu

Cezaevinde yaşamını yitiren emekli Korgeneral Vural Avar’ın eşi Tuna Avar, doktorlar hakkında ‘olası kastla adam öldürmekten’ suç duyurusunda bulundu.

Çağdaş Bayraktar
23 Aralık 2022 Cuma, 04:00
Korgeneral Vural Avar için 'Cezaevinde kalabilir' raporu veren doktorlara suç duyurusu
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28 Şubat Davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren emekli Korgeneral Vural Avar’ın eşi Tuna Avar, avukatı aracılığıyla  “Cezaevinde kalabilir” raporu veren doktorlar hakkında ‘olası kastla adam öldürmekten’ suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası Cumhuriyet’e konuşan Tuna Avar, “Hukuk işlemedi, eşimin beraatini Tanrı verdi. Artık hukuk işlesin ve eşimi katledenler bunun hesabını versin. Sizlerden isteğim, lütfen eşimi unutturmayın” dedi.


Vural Avar korgeneral Tuna Avar

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