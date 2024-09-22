Emsal karar öldükten sonra geldi

Yayınlanma: 22.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 04:00

Kanser tedavisi kapsamında kullanılan ilaçların ücretleri tartışma yaratırken Ankara İş Mahkemesi hastalar için önemli bir karara imza attı. Medine Baloğlu’na, 2017’de “medüller tiroid kanseri” kanseri teşhisi kondu. Akıllı ilaç tedavisine başlanan Baloğlu’nun ailesi, SGK ödeme kapsamında bulunmayan ilacı borç ile alabildi. Hastalığında gerileme görülen Baloğlu, geçen yıl solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Baloğlu’nun ailesi ücreti SGK’den talep etti. SGK talebi reddetti ancak mahkeme 5.609.48 Avro’nun, mirasçılarına ödenmesine karar verdi.

‘YAŞAM HAKKI’

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren ailenin avukatı Özlem Şen, ilaç bedellerinin ödenmemesinin anayasadaki “yaşam hakkı”, “eşitlik” ve “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir" maddelerine aykırılık teşkil ettiğine işaret etti. Kararın trioid kanseri hastaları için emsal niteliğinde olduğunu kaydeden. Şen, “Karar, SGK tarafından istinafa taşınmış olsa dahi, öncelikle tedbiren devamında kesinleşme halinde Sağlık Bakanlığı’nın onayına ihtiyaç duyulmaksızın kullanılabilmesinin yolu açılacaktır” ifadelerini kullandı.