'Emzirmek kanser riskini azaltır, kolay kilo verdirir'

04 Ekim 2022 Salı, 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyinin anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağladığını söyleyerek, "Emzirmek anne ile bebek arasında özel bir bağın kurulmasına yardımcı olur. Emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyinin, anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağlayarak anne ile bebeğin arasında etkileşim sağladığı bilinmektedir. Emziren annelerde, karşılaşabileceği herhangi bir strese karşı gelişen yanıt daha yumuşatılmış şekilde oluşur. Emziren annenin serum kortizol adrenalin düzeyi, emzirmeyen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar" dedi.

"EMZİREN ANNELER DOĞUM SONRASI DAHA KOLAY KİLO VERİRLER"

Uzman Cömert, emziren annelerin doğum sonrası daha kolay kilo verdiğine değinerek, "Meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük östrojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir. Emzirmenin özellikle ilk altı ayında prokollejen, karboksil peptit (PICP)’in artırdığı tespit edilmiş, kemik yıkımı belirteşlerinin gerilediği gösterilmiştir. Bu da emziren annelerde kemik erimesi görülme sıklığını çok azaltır. Düzenli emziren bir kadın gebelikten 10 hafta korunabilir, emzirmeyen annelerde doğumdan altı hafta sonra gebelik oluşabilir. Emzirmek, annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Emzirmeyle birlikte salınan oksitosin hormonu anne rahminin kasılmalarını artırarak doğum yapan annenin kanamasını azaltır. Emziren annelerde kanama daha az olduğundan uzun dönemde kansızlığa bağlı halsizlik, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetler daha az görülür" ifadelerini kullandı. Emziren anneler doğum sonrası daha kolay kilo verirler. Emzirme, annenin günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500 kalori artırır, bu artan kalori ihtiyacının bir kısmı annenin yediklerinden karşılanırken, bir kısmı gebelikte depolanan yağlardan karşılanır. Bu da annenin gebelik sırasında aldığı fazla kiloların kaybına yol açar" şeklinde konuştu.