Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:14

Güncelleme: 03.10.2024 - 14:14

Eritrosit (RBC) düşüklüğü sürekli bitkin hissetmenize, hızlı kalp atışlarına neden olabilir. Peki, Eritrosit (RBC) düşüklüğü nedir? Eritrosit (RBC) düşüklüğü neden olur?

ERİTROSİT (RBC) DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Eritrosit, yani kırmızı kan hücresi, kanın ana bileşenlerinden biridir. Vücudun oksijen taşıma görevini üstlenir. Kemik iliğinde üretilir ve hemoglobin adı verilen bir protein içerir. Hemoglobin, oksijenin akciğerlerden dokulara taşınmasını sağlar. Eritrositler ayrıca karbondioksitin (vücut hücrelerinden atık gaz) akciğerlere taşınmasında da rol oynar. Normalde, bir insanın kanında milyonlarca eritrosit bulunur ve bunların sağlıklı bir şekilde işlev görmesi, genel sağlık açısından oldukça önemlidir.

ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Eritrosit düşüklüğü, anemi olarak bilinen bir durumu işaret edebilir. Bu durumda, vücuttaki kırmızı kan hücresi sayısı normalin altında olur. Eritrosit düşüklüğünün nedenleri arasında şunlar bulunabilir:

Demir Eksikliği : En yaygın nedenlerden biridir. Demir, hemoglobin üretimi için gereklidir.

: En yaygın nedenlerden biridir. Demir, hemoglobin üretimi için gereklidir. Vitamin Eksiklikleri: B12 ve folik asit eksiklikleri de anemiye yol açabilir.

B12 ve folik asit eksiklikleri de anemiye yol açabilir. Kronik Hastalıklar: Böbrek hastalığı, kanser veya romatoid artrit gibi durumlar, eritrosit üretimini etkileyebilir.

Böbrek hastalığı, kanser veya romatoid artrit gibi durumlar, eritrosit üretimini etkileyebilir. Kan Kaybı: Yaralanmalar, ameliyatlar veya ağır adet dönemleri gibi durumlar kan kaybına neden olabilir.

Yaralanmalar, ameliyatlar veya ağır adet dönemleri gibi durumlar kan kaybına neden olabilir. Genetik Bozukluklar: Talasemi veya orak hücre anemisi gibi genetik hastalıklar, eritrosit sayısını etkileyebilir.

ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eritrosit düşüklüğü (anemi) durumunda görülen belirtiler şunlar olabilir: