Kalbiniz kırılınca ölebilirsiniz: Kırık kalp sendromu nedir?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:21

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:22

Kırık Kalp Sendromu, özellikle kayıp veya stres gibi yoğun duygusal durumlarda kalbi etkileyen nadir bir rahatsızlıktır. Kardiyolog Dr. Sian Harding, bu sendromun ciddi sonuçları olabileceğini vurguluyor ve özellikle menopoz sonrası kadınların risk altında olduğunu belirtiyor. Kayıp yaşandığında, kalpte geçici bir zayıflık oluşarak kalp krizini taklit eden belirtiler ortaya çıkabilir.

KIRIK KALP SENDROMU NEDİR?

Bir Japon bilim adamı tarafından isimlendirilen kırık kalp sendromu diğer adıyla Takotsubo sendromu boşanma, iflas, ayrılık, deprem gibi büyük travmalar sonrasında ortaya çıkmaktadır. Ani stres kaynaklı kişinin kalp kasını hızlıca zayıflatan kırık kalp sendromu genellikle geçici bir hastalık çeşididir. Ancak farklı bir hastalığı tetikleyebileceği için tedavisi sağlanmadığı ve geç kalındığı durumlar hayati tehdit oluşturabilmektedir. Ani göğüs ağrısı ile belirtileri ortaya çıkmayan başlayan kırık kalp sendromu kalp krizi ile karıştırılabilmektedir.

KIRIK KALP SENDROMU NEDENLERİ NELERDİR?

Erkeklere oranla özellikle ileri yaş kadınları daha sık etkilediği düşünülen kırık kalp sendromu üzüntü ve stres gibi olumsuz ruh hali dışında aşırı sevinçli ve heyecanlı duygu- durumlarında da ortaya çıkabilmektedir. Bu sendromun temelinde ani ve hızlı değişim gösteren ruh halinin kalpte oluşturacağı problemler görülmektedir. Bu durumda hayati önem taşıyan kalbin yalnızca yaralanma ve darbe alma gibi durumlarda değil psikolojik etmenlere bağlı zarar görebileceği gözlemlenmektedir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Kırık Kalp Sendromu genellikle menopoz sonrası kadınları etkiler, ancak kayıp, şiddetli stres veya korku yaşayan herkes risk altında olabilir. Ayrıca, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı olanlar daha da savunmasız hale gelebilir.