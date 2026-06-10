Erken evrede hiçbir belirti vermiyor! Kadınların kabusu olan kanseri engelleyen iki yöntem

Dünyada ve Türkiye'de binlerce kadının hayatını tehdit eden rahim ağzı (serviks) kanseri, doğru koruyucu önlemler ve düzenli kontrollerle tamamen tarih olabilecek bir hastalık. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esma Gür, rahmin vajinaya açılan bölümünde gelişen bu kanser türüyle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Rahim ağzı kanserinin erken tanı sayesinde büyük ölçüde engellenebildiğini belirten Op. Dr. Gür, "Düzenli jinekolojik muayene, HPV taraması ve gerekli durumlarda aşılama ile kadınlar sağlıklarını koruyabilir" diyerek koruyucu sağlığın önemine dikkat çekti.

BAŞ ŞÜPHELİ: HPV ENFEKSİYONU

Rahim ağzı kanseri vakalarının neredeyse tamamının Human Papilloma Virüsü (HPV) ile ilişkili olduğunu ifade eden Op. Dr. Gür, virüsün yayılımı ve kansere dönüşme süreci hakkında şu detayları paylaştı:

"HPV oldukça yaygın bir virüstür ve birçok kişi yaşamının bir döneminde farkında olmadan bu virüsle karşılaşabilir. Ancak virüsün bazı yüksek riskli tipleri, vücuttan temizlenemediği takdirde yıllar içerisinde rahim ağzı hücrelerinde yapısal değişikliklere neden olarak kanser gelişimine zemin hazırlayabilir. Bu tehlikeli sürecin önüne geçmek için jinekolojik kontrollerin aksatılmaması gerekir."

ERKEN EVREDE SİNSİ İLERLİYOR: BU 5 BELİRTİYE DİKKAT!

Hastalığın en riskli yanının, erken dönemde hiçbir klinik belirti göstermemesi olduğunu hatırlatan Op. Dr. Esma Gür, kanserin ilerleyen evrelerinde ortaya çıkan 5 kritik uyarı işaretini sıraladı:

Adet döngüsü dışındaki düzensiz vajinal kanamalar,

Cinsel ilişki sonrasında yaşanan kanamalar,

Menopoz dönemi bittikten sonra görülen lekelenme veya kanamalar,

Kötü kokulu, sıra dışı vajinal akıntı,

Pelvik bölgede (karnın alt kısmı) hissedilen kronik ağrı.

Gür, bu tarz şikayetleri olan kadınların zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurması gerektiğini vurguladı.

"PAP SMEAR" VE HPV TARAMALARI HAYAT KURTARIYOR

Kanserleşme sürecinin uzun yıllar aldığını belirten Op. Dr. Gür, modern tıbbın sunduğu imkanlar sayesinde hastalığın daha oluşmadan durdurulabildiğini ifade etti. Pap smear testi ve HPV tarama kitleri sayesinde kanser öncesi hücresel değişikliklerin anında yakalandığını belirten uzman, bu tarama programlarının rahim ağzı kanserine bağlı ölüm oranlarını dünya genelinde radikal bir şekilde düşürdüğünü aktardı.

EN GÜÇLÜ SİLAH: HPV AŞISI

Aşılamanın kanserden korunmadaki en etkili araçlardan biri olduğunun altını çizen Op. Dr. Esma Gür, aşı takvimi hakkında şu önerilerde bulundu:

"HPV aşıları, rahim ağzı kanserine yol açan yüksek riskli virüs tiplerine karşı çok güçlü bir bağışıklık duvarı örer. Aşının en yüksek etkiyi göstermesi için özellikle ergenlik döneminde uygulanmasını öneriyoruz. Bununla birlikte, uygun yaş grubundaki yetişkin kadınlar ve erkekler de hekim değerlendirmesi sonrasında güvenle aşılanabilir. Aşılama, düzenli tarama testleriyle birleştirildiğinde rahim ağzı kanserine karşı yüzde yüze yakın bir zırh sağlar."

Hiçbir şikayeti olmasa dahi tüm kadınları önerilen aralıklarla jinekolojik muayene olmaya davet eden Gür, sağlığı ertelemenin telafisi zor sonuçlar doğurabileceğini belirterek sözlerini tamamladı.