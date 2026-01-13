Euro kuru arttı, ilaç krizi bitmedi: Eczacılar ilaç bulmak için gruplar kurdu!

İlaç fiyatlarında Euro kuru güncellemesi yapılmasına rağmen, hem hastalar hem de eczacılar ilaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşamaya devam ediyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Sarı Kalkan, kur artışının piyasada sınırlı bir hareketlilik yarattığını ancak ilaç yokluğunun hâlâ sürdüğünü söyledi.

Nefes’in haberine göre, birkaç hafta önce ilaçta Euro kuru 21,67 liradan 25,33 liraya yükseltildi. Kalkan, bu artışın firmalar açısından küçük bir rahatlama sağladığını belirterek, piyasaya bir miktar ürün çıktığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Kalkan, “Hâlâ ilaçlarda tevzi dediğimiz, az miktarda ulaşabilme ya da hiç ulaşamama sorunlarını yaşıyoruz. Hastalarımız da aynı şekilde mağdur” dedi.

İlaçta uygulanan Euro kurunun, gerçek kurun yaklaşık yarısında kaldığını vurgulayan Kalkan, bu durumun firmaların piyasaya yeterli miktarda ürün vermesini engellediğini söyledi. Firmaların kârlı bulmadıkları bir pazarda sınırlı sayıda ilaç sunduğunu belirten Kalkan, “Bu nedenle piyasada gerçek bir rahatlama olmadı. Özellikle insülinlerde hâlâ ciddi erişim sorunları var” diye konuştu.

Kanser ilaçlarına erişimde de büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Kalkan, “Her yerde kanser ilaçları aranıyor. Reçetede 5-6 kür yazıyor ancak hasta bir kutu bulabiliyor. İkinci kutu için tekrar hastaneye gidip randevu almak zorunda kalıyor” dedi.

ECZACILAR WHATSAPP GRUPLARINDAN İLAÇ ARIYOR

Eczacıların mesleki sorumlulukları ile vicdanları arasında kaldığını ifade eden Kalkan, ilaç temini için meslektaşlarıyla sürekli iletişim hâlinde olduklarını söyledi. “Hastayı boş göndermek istemiyoruz. Eczacıların yer aldığı WhatsApp gruplarında ilaç soruyoruz. Kartal’dan Silivri’ye hasta gönderdiğim oldu. Bahçeşehir’den ilaç almak için gelenler var. İnsanlar bir kutu ilaç için şehir şehir dolaşıyor” diyen Kalkan, ilaç bulunamadığında tedavilerin aksadığını ve sürecin başa döndüğünü vurguladı.

Kalkan, tüm ilaçların piyasada erişilebilir hâle gelmesi için kur güncellemesinin daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesi gerektiğini söyledi.