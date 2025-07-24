Fenomenlerin kozmetik önerileri ne kadar güvenli

Son dönemlerde kozmetik bakım ürünü kullanma konusunda gençler arasında ciddi bir talep ve kafa karışıklığının olduğunu belirten Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Başak Yalçın, “Bunu kliniklerimize başvuran hastalarda belirgin şekilde görmekteyiz. Sosyal medya, fenomenler aracılığıyla gençlere birçok bakım ürünü tanıtıyor ve neredeyse o ürünleri kullanma konusunda baskı oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

‘CİLDİN HER ZAMAN EK DESTEĞE İHTİYACI YOK’

Gereksiz yere kullanılan serumlar, kremler ve maskelerin cildi korumak ya da güzelleştirmek yerine bazı cilt problemlerinin ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki genç ve sağlıklı bir cildin basit bir şekilde temizlenmesi ve düzenli olarak güneşten korunması dışında ek bir desteğe çoğu zaman ihtiyacı yoktur” dedi.

Gereksiz ve abartılı cilt bakım ürünleri kullanılmasına bağlı olarak son yıllarda gençlerde akne, kızarıklık, lekelenme, egzama oluşumu gibi cilt hastalıklarının belirgin şekilde artmış olduğunu belirten Yalçın, “Sosyal medya aracılığı ile ‘güzel olma zorunluluğu’ adına özellikle genç kadınlara uygulanan ciddi bir zorbalık var. Bunun tıbbi, etik, psikolojik ve sosyolojik sonuçları toplumumuzda belirgin bir şekilde görülmeye başladı. Bazı gençlerde vücut güzellik algılarında önemi bir bozulma, özgüven kaybı ve sosyal izolasyon görülmekte” şeklinde konuştu.

'AMAÇ TİCARET'

Sosyal medyada asıl amacın ticaret olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu öneriler bir taraftan da sürekli değişmekte, çeşitlenmekte ve gençlerin kafasını iyice karıştırmakta. Buradaki asıl amacın ticaret olduğu, para kazanmanın hedeflediği ve fenomenlerin aracılığı ile birer reklam kampanyası yürütüldüğü gençlerimiz tarafından mutlaka bilinmelidir. Önerilerin çoğu gereksizdir ve doğru değildir” dedi.