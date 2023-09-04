Boy uzatma ameliyatı olmak isteyenlerin dikkatine...

Bununla birlikte, günde iki kez manyetik cihazı kullanmaya devam etmeniz gerekir. Söz konusu cihaz, bacağa yerleştirilen çubuğu günde yaklaşık 0,5 mm döndürür. Bunun ne kadar süreceği, boyunuzun ne kadar uzamasını istediğinize bağlıdır.

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