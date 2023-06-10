Hafızanızı güçlendirmek için bu besinleri tüketin !

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2023 Cumartesi, 15:34
<p>Tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları vardır.Beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinler konusunda Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz bilgiler verdi.</p> <p><strong>ÜZÜM</strong></p> <p>Yaz aylarında sevilerek tüketilen üzüm dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor.Ayrıca bor bakımından zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından da önemli bir besindir.</p>

Tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları vardır.Beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinler konusunda Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz bilgiler verdi.

ÜZÜM

Yaz aylarında sevilerek tüketilen üzüm dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor.Ayrıca bor bakımından zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından da önemli bir besindir.

<h3>ELMA</h3> <p>İçeriğinde bulunan güçlü anti-oksidanlar sayesinde alzherimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir.</p>

ELMA

İçeriğinde bulunan güçlü anti-oksidanlar sayesinde alzherimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir.

<h3>KIRMIZI SOĞAN</h3> <p>Kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.</p>

KIRMIZI SOĞAN

Kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.

<h3>KİVİ</h3> <p>Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kivi damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir.Beyin gücünü ve belleği arttırır.Kivi portakaldan daha yüksek oranda C vitamini ve muz kadar potasyum içerir.</p>

KİVİ

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kivi damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir.Beyin gücünü ve belleği arttırır.Kivi portakaldan daha yüksek oranda C vitamini ve muz kadar potasyum içerir.

<h3>TAZE FASULYE</h3> <p>Yapılan araştırmalarda folik asit açısından zengin bir besin olan taze fasulyenin  beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.Ayrıca bu olumlu etkilerin ileri ki yaşlarda da devam ettiği ortaya konmuştur.</p>

TAZE FASULYE

Yapılan araştırmalarda folik asit açısından zengin bir besin olan taze fasulyenin  beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.Ayrıca bu olumlu etkilerin ileri ki yaşlarda da devam ettiği ortaya konmuştur.

<h3>YABAN MERSİNİ</h3> <p>Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.Aynı zamanda hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor.Sinir hücrelerini etkileyen yaban mersini beynin bellek kısmında da olumlu etkileşimler yapıyor ve unutkanlığa iyi geliyor.</p>

YABAN MERSİNİ

Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.Aynı zamanda hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor.Sinir hücrelerini etkileyen yaban mersini beynin bellek kısmında da olumlu etkileşimler yapıyor ve unutkanlığa iyi geliyor.

<h3>YUMURTA</h3> <p>Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir.Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminler mevcuttur.</p>

YUMURTA

Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir.Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminler mevcuttur.

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