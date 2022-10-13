Kanser belirtileri nelerdir?

Kanser, her vücutta farklı birtakım belirtiler ortaya çıkarır. Vücudumuzdaki herhangi bir yeni veya endişe verici semptomun farkına varmak önemlidir. Çünkü kanser teşhisini erken koymak aynı zamanda tedavi şansını da arttırmak demektir.

Medikal Onkolog Doç.Dr.Nilay Şengül Samancı konu hakkında önemli bilgiler verdi.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?