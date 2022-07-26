Maymun çiçeği virüsü bulaşan adam yaşadıklarını anlattı

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 14:05
<p>Koronavirüs salgını devam ederken, dünyada paniğin yeni adı maymun çiçeği virüsü oldu. Türkiye'de de görüldüğü açıklanan maymun çiçeği virüsü bulaşan bir adam, yaşadığı acıyı ABD basınına anlattı.</p>

Koronavirüs salgını devam ederken, dünyada paniğin yeni adı maymun çiçeği virüsü oldu. Türkiye'de de görüldüğü açıklanan maymun çiçeği virüsü bulaşan bir adam, yaşadığı acıyı ABD basınına anlattı.

<p>ABD'nin Houston kentinde yaşayan <strong>Wesley Wallace</strong> isimli adam, Amerikan medyasına hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. Wallace, <strong>"Bu hastalığın yakınından geçmek istemezsiniz"</strong> dedi.</p>

ABD'nin Houston kentinde yaşayan Wesley Wallace isimli adam, Amerikan medyasına hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. Wallace, "Bu hastalığın yakınından geçmek istemezsiniz" dedi.

<p>Hastalığın giderek çok daha kötü bir hale geldiğini ve yüzünün farklı yerlerinde lezyonlar oluştuğunu anlatan talihsiz adam, <strong>"Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor"</strong> diye konuştu.</p>

Hastalığın giderek çok daha kötü bir hale geldiğini ve yüzünün farklı yerlerinde lezyonlar oluştuğunu anlatan talihsiz adam, "Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor" diye konuştu.

<p>Hastalığın bulaşmasından sonra kendini karantina altına alan Wallace, 1 ay bekleme süresi dolduktan sonra sokağa çıkacağını da söyledi.</p>

Hastalığın bulaşmasından sonra kendini karantina altına alan Wallace, 1 ay bekleme süresi dolduktan sonra sokağa çıkacağını da söyledi.

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