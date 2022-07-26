Maymun çiçeği virüsü bulaşan adam yaşadıklarını anlattı

Hastalığın giderek çok daha kötü bir hale geldiğini ve yüzünün farklı yerlerinde lezyonlar oluştuğunu anlatan talihsiz adam, "Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor" diye konuştu.