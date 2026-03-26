Gebelik belirtileriyle başvurdu, beyninden tümör çıktı: Kahramanmaraş’ta şaşırtan teşhis

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve mide bulantısı, adet gecikmesi ile şiddetli baş ağrısı şikayetleri bulunan bir kadın hasta, bebek sahibi olduğu düşüncesiyle hastaneye başvurdu. Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Çiftçoğlu’na muayene olan hastanın, yapılan ilk incelemelerde gebe olmadığı saptandı.

HORMON TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Hastanın şikayetlerinin gebelikle birebir örtüşmesi üzerine detaylı tetkik başlatan Op. Dr. Çiftçoğlu, kandaki hormon seviyelerini inceledi. Yapılan testlerde, halk arasında "süt hormonu" olarak bilinen prolaktin seviyesinin normalin çok üzerinde olduğu görüldü. Durumun kaynağını belirlemek amacıyla çekilen hipofiz MR'ı sonucunda, hastanın beyninde "prolaktinoma" adı verilen iyi huylu bir tümör tespit edildi.

"GEBELİK ŞİKAYETLERİYLE KARIŞABİLİR"

Teşhis sürecine ilişkin bilgi veren Op. Dr. Tuğba Çiftçoğlu, şunları kaydetti:

"Hastamız bize 'hamileyim' diyerek gebelik muayenesi talebiyle geldi. Ancak yaptığımız araştırmalarda önce gebe olmadığını, ardından bu şikayetlere beyindeki bir kitlenin yol açtığını saptadık. Prolaktinoma, beyinde hipofiz bölgesinde bulunan ve bu hormonun aşırı salgılanmasına neden olan bir tümördür. Gebelik belirtilerini birebir taklit ettiği için ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır."

İLAÇLA TEDAVİ MÜMKÜN

Tespit edilen tümörün genellikle iyi huylu olduğunu ve kanserleşme riskinin düşük olduğunu belirten Çiftçoğlu, tedavinin ilaçla mümkün olduğunu ifade etti. Uzmanlar, özellikle adet düzensizliği ve baş ağrısı gibi şikayetlerin sadece kadın hastalıklarıyla sınırlı kalmayabileceğini, bu tür durumlarda hormonal dengenin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.