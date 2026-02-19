Genç Sağlık Sendikası'ndan

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından “Hekim Dışı Sağlık Personeli Değerlendirme Formu"nun hazırlandığı ve müdürün bu söz konusu formu sorumlu hemşirelere verip, personeli değerlendirmelerini istediği öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genç Sağlık Sendikası ve Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Bu şekilde bir değerlendirme formu ile sorumlu hemşireler tarafından çalışan personel üzerinde bir mobbing kurulur mu? Herhangi bir sendikaya geçme/ayrılma baskısı yapılır mı? Gerçekten bir çalışanın performansını denetleyecek olan sorumlu hemşire midir? Bu form ile değerlendirme yapılması keyfi bir uygulama mı, Yoksa Sağlık Bakanlığı tarafından istenen bir uygulama mıdır? Tam aksine çalışan personellerin sorumlu hemşiresi, müdürü hakkında memnuniyet araştırılması yapılıp mobbingin azaltılması gerekirken, bu tarz hareketler mobbingi arttırmaz mı?" sorularını yöneltti.

Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan, uygulamayı yapan kurum ve kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını ve keyfi tutumlara neden olacak, çalışanları mağdur edecek uygulamaların yapılmasına izin verilmemesini rica etti.

"Performans değerlendirme adı altında baskıya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Genç Sağlık Sendikası söz konusu formun; içeriği, kriterleri ve uygulanma yöntemi itibarıyla çalışanlar üzerinde açık bir baskı ve yıldırma aracına dönüşmemesi için resmi başvuru gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Söz konusu değerlendirme formu