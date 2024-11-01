Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur: “Evladına can veren ellere, elin nasıl kalkabiliyor?”

Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:25

Güncelleme: 01.11.2024 - 14:28

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Uğur, bir an önce etkili tedbirlerin yürürlüğe girmesini istedi. Uğur, "Hastanede kemik zayıflaması, sara, beyin felci sebebiyle tedavi gören çocuğun annesi tarafından odasına kilitlenerek rehin alındı Sağlıkta şiddet, sağlık emekçilerinin emeğini yüreğini tüketmeye devam ediyor. Sağlık emekçilerini koruyamayan bir düzende sağlık vermek için canla başla çalışmaya devam ediyorlar, fakat artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

'O KOLTUKLARINIZDA NASIL OTURUYORSUNUZ?'

Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde bugün bir doktor arkadaşımız gözü dönmüş bir cani tarafından 12 yerinden kesici delici aletle yaralandı, çaydanlıkla feci bir şekilde darp edildi. Bu caniye fırsat verenler o koltuklarınızda nasıl oturuyorsunuz? Sağlıkta Şiddet her geçen gün inanılmaz boyutlara ulaşırken gerekli önlemler hala neden alınmamaktadır? Senin çocuğun içeride yatarken, senin evladına can veren ellere elin nasıl kalkabiliyor?"

'CANİ NASIL SARBEST BIRAKILABİLİYOR?'

Uğur son olarak şunları söyledi: "Doktor bu şekilde yaralanırken cani nasıl serbest bırakılabiliyor? Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan “Sağlıkta Etkin Şiddet Yasası”nın acilen yürürlüğe alınmasını istiyoruz.”



