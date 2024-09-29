Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Uğur, herkes için nitelikli hizmet talep etti

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

Genel Sağlık-İş 5. Olağan Genel Kurulu, dün Ankara’da başladı. Kurula, CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz da katıldı.

‘YURTTAŞ MÜŞTERİ’

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan sendika Genel Başkanı Derya Uğur, “Tüm yurttaşlarımız, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, adalet, özgürlük için mücadele ediyoruz. Herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz” dedi. Uğur şöyle konuştu: “Sağlık ve ticaret yan yana gelmemesi gereken iki kavramken, ülkemizde 22 yıllık siyasi iktidar döneminde sağlığı piyasalaştıran sağlıkta dönüşüm programı sonucunda parası olana sağlık hizmeti verilir hale gelmiştir. Özel hastane sahiplerinin Sağlık Bakanı olarak göreve getirildiği bu ülkede sağlık çalışanlarını köle, yurttaşı müşteri haline getiren bu zihniyet; karşısında Genel Sağlık-İş’i bulmuştur. Bir ülkede sermaye ve sağlık, hasta ve para yan yana geliyorsa bu; o ülkeyi yönetenlerin utancıdır. Sağlık sistemi bile isteye çökme noktasına getirilmiştir.”

‘EMEKÇİYE YÜK’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında adil olmayan gelir sisteminin geldiğini vurguladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer de “İktidarın sağlıkta dönüşüm programıyla hayata geçirdiği ucube sistem her geçen gün sağlık emekçisinin omzuna bir kambur gibi yüklenen bir süreç. Bizlerin iş yükü artarken aldığımız ücretler her geçen gün hem iktidarın kötü ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon karşısında erirken hem iktidarın sağlık emekçilerini hedef gösteren söylemleriyle şiddet olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘TEHLİKEDEYİZ’

CHP Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz ise “Bizim görevimiz, yok edilen sağlık hakkını bu ülkedeki her vatandaşımız için her çocuğumuz için savunmak ve hayata geçirmektir. Yıkılan, piyasalaştırılan, ticari meta haline getirilen sağlık sistemimizde sağlık hizmetlerimizde bugün sağlık emekçilerimiz köleleştirildi” diye konuştu. Toplumun sağlık hakkının yok sayıldığını söyleyen Şahbaz, “Hepimizin hayatı tehlike altındadır. Onun için mücadelemize devam ediyoruz” diye konuştu. Bugün devam edecek olan genel kurulda, 200 delege, iki liste için oy kullanacak.