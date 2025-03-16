Glokom tedavisinde erken teşhis önemli: Tedaviye geç kalınırsa körlüğe neden oluyor

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:40

Glokom Haftası kapsamında tedavisinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Atilla Şahin, “Körlük başlayana kadar belirti vermeden sinsice ilerleyen göz tansiyonu, erken teşhis ve doktorhasta işbirliğiyle yaşam kalitemizi bozmayan sıradan bir hastalık haline dönüşür” ifadelerini kullandı.

Glokom hastalığının içinde iki çeşidi barındırdığını belirten Şahin, “En sık rastlanan tipi ‘açık açılı glokom’dur. Hastada en ufak bir belirti görülmez. Ağrı yoktur, görme kaybı ileri derecede artana kadar sinsice ilerler. Çoğu kez de gözlük almak üzere doktora muayeneye gelen hastalarda tanı tesadüfen konur. ‘Kapalı açılı glokom’ denen türü ise daha az görülmesine rağmen, daha tehlikelidir ve körlük sebepleri arasına daha ön sırada yer alır. Hastada bulanık görme, gözde kızarıklık, şiddetli göz ve baş ağrısı, hatta mide bulantısı ve kusma görülür” diye konuştu.