Goblin modu nedir? Goblin modu ne anlama gelir?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:31

Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, sosyal medyada insanların kendilerini ifade ederken sıklıkla kullandıkları ve Oxford Sözlük tarafından yılın kelimesine aday gösterilen kelimelerden biri olan “Goblin modu” hakkında değerlendirmede bulundu.

GOBLİN MODU NEDİR?



“Goblin Modu”, kişinin bir noktada kendini iyileştirme çabasının bir kenara bırakılması olarak tanımlanıyor. Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, Goblin modundaki kişilerin dağınık, çoğu zaman bilinçli bir tembellik, isteksizlik içinde sadece günlük rutinlerini geçirdiklerini belirterek toplumsal normların bir kenara bırakıldığına dikkat çekti. Pandeminin stresi kronik hale getiren bir süreç yarattığını kaydeden Demir, “Bizler tehdit karşısında stresle başa çıkmak için üç tür yol seçeriz: Kaç, savaş ve dona kal. Goblin modu, bu seçeneklerden en çok kaçma stratejisine işaret ediyor. Ancak kaçmak kısa vadede anksiyetemizi azaltırken, uzun vadede anksiyeteyi tetikleyici etkiye sahip denebilir.” uyarısında bulundu.



GOBLİN MOD, PSİKİYATRİK BİR TERİM DEĞİL

"Goblin Mod” teriminin psikiyatrik bir terim ya da bir hastalık ismi olmadığını ifade eden Merve Umay Candaş Demir, “Aksine gündelik yaşama dair, insanların duygularını, içinde bulundukları durumu anlatmak için kullandıkları Goblin modu, geçmişi eski de olsa günümüzde yeni yeni kullanılan bir terimdir. ‘Sosyal normlara veya beklentilere bağlı kalmaksızın temel alışkanlıklara ve sıradan faaliyetlere kasıtlı ve utanmadan, pişmanlık duymadan teslim olan ve bunlara boyun eğen bir davranış biçimi için kullanılan argo bir terim’ olarak tanımlandı.” dedi.

GOBLİN MODU, BİLİNÇLİ BİR TEMBELLİK VE İSTEKSİZLİK İÇERİYOR

Kelimenin kullanılmaya başlaması tam da pandeminin üçüncü yılını geride bırakırken yaşanılan psikolojik tablonun iyice belirgin hale gelmesine rastlıyor. Pandemi sürecinde insanların pozitif kalma çabası, uzmanların umut aşılaması, sağlıklı olmak için aşırı çaba sarf etmesi yorucu bir psikolojik savaştı. Bazı kişiler bu süreçte pes ettiler. Goblin modu, bir noktada kendini iyileştirme çabasının bir kenara bırakılması da denebilir. Goblin modundaki kişiler dağınık, çoğu zaman bilinçli bir tembellik, isteksizlik içinde sadece günlük rutinlerini geçiriyorlar. Toplumsal normlar bir kenara bırakılıyor.

GOBLİN MODUNDA KİŞİ, DUYGULARINI HİSSETMİYOR

Pandeminin toplumun pek çok kesimini çok yorduğunu kaydeden Demir, “İnsanlar salgından o kadar yoruldu ki bazılarımız bu süreçle ancak bu varoluşsal konum ile başa çıkabilir hale geldi diyebiliriz. Yabancı basına yansıyan haberlere göre ise bu mod ‘ahlaksızlığın konforunu kucaklayan’ olarak tanımlandı. Bu moddaki kişi duygularını hissetmez, tüm gününü yatarak geçirebilir, tüm gün sevdiği dizilerin bölümlerini arka arkaya izleyerek geçirebilir, sosyal medyada amaçsızca gezinir, sağlıklı beslenmeden uzaktır, dış görünüşünü önemsemez, bir anlamda kaçış içindedir denebilir.” diye konuştu.

GOBLİN MODU, DEPRESYONU ANIMSATIYOR

Goblin modundaki kişinin kendi iyiliğini umursamadığı gibi başkalarını da umursamadığına dikkat çeken Merve Umay Candaş Demir, “Bu dönemde bazılarında alkol ve madde kullanımı artabilir. İnsanların bu şekilde hayat amaçlarını kaybettikleri, toplumsal normları kenara ittikleri tablo bize sıklıkla depresyonu anımsatır. Gündelik yaşamın bir şekilde devam ettiği ancak insanların sorgulamadan, duygu hissetmeden robot gibi yaşamlarını devam ettirdiği, bunu bir sorun olarak görmedikleri ve iyi olmayı istemedikleri bir depresif süreç denebilir.” dedi.

GOBLİN MODU, KAÇMA STRATEJİSİNE İŞARET EDİYOR

Pandeminin stresi kronik hale getiren bir süreç yarattığını kaydeden Merve Umay Candaş Demir, “Bizler tehdit karşısında stresle başa çıkmak için üç tür yol seçeriz: Kaç, savaş ve dona kal. Goblin modu bu seçeneklerden en çok kaçma stratejisine işaret ediyor. Ancak kaçmak kısa vadede anksiyetemizi azaltırken, uzun vadede anksiyeteyi tetikleyici etkiye sahip denebilir.” uyarısında bulundu.

GOBLİN MODU NASIL GEÇER?

Sinir sistemimizi düzenlemek için çok daha sağlıklı yollar tercih edilmesini önerenDemir, “Bunun için öncelikli olan, kişinin kendi otantik varoluşunu ortaya koymasıdır. Kendinizi tanıyın ve ne istediğinizi keşfedin. Sağlıklı beslenmek aynı zamanda zihnimizin de sağlıklı çalışmasını sağlar. Beraberinde sosyallik son dönem sinir sistemimizin stresle başa çıkmak için kullandığı dördüncü bir yol olarak literatüre girdi. Başkalarıyla konuşun, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak her zaman için onları daha başa çıkılabilir hale getirecektir.” tavsiyesinde bulundu.



