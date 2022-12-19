Hamilelikte reflü neden olur? Belirtileri nelerdir?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, hamilelik sürecinde yaşanan sağlık sorunlarının başında mide ile ilgili problemler gelirken, en sık rastlanılan mide probleminin ise reflü olarak karşımıza çıktığını belirtti.

Sönmezer, mide asidinin, mideden yemek borusuna (özofagus) doğru geri kaçması durumuna reflü denildiğini belirterek şunları kaydetti:

Hamilelik dönemindeki çoğu kadında görülebilen reflünün meydana gelmesini tetikleyen birçok neden bulunuyor.

HAMİLELİK REFLÜSÜ NEDEN OLUR?

Reflüye sebep olan ana neden; yemek borusuyla mide arasında yer alan kapakçık basıncının azalmasıdır. Dolayısıyla mide kapakçığının işlevini yerine getiremediği durumlarda, yenilen yemeğin yemek borusuna geri kaçmasını engellenemeyeceğinden reflü oluşması kaçınılmaz olacaktır. Kadın üreme hormonları olan progesteron ve östrojen hormonu, mide kapakçığının basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişiklikler ve artan progesteron hormonu, hamilelikte reflü görülme nedenlerinin başında gelmektedir. Hamileliğin ileri dönemlerinde ise rahmin büyümesi ile karın içi basıncının artması ve bunun mideye baskı uygulaması da reflü yakınmalarını artırır. Hamilelik öncesinde görülmeyen fakat hamilelikle birlikte görülmeye başlayan reflü, çoğu zaman gebeliğin sonuçlanmasıyla kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

Hamilelikte reflünün belirtileri nelerdir?

• Mide ekşimesi - yanması

• Boğazda yanma,

•Göğüste yanma,

• Ağza acı-ekşi su gelmesi,

• Ağız kokusu,

• Geçmeyen öksürük,

• Şişkinlik-geğirme

• Yutma güçlüğü,

• Boğazda takılma hissi

HAMİLELİKTE REFLÜ TEDAVİSİ NASILDIR?

Hamilelikte reflü probleminin tedavisinde öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri gelmektedir. Hamilelikte yaşanan reflü sorununda doktor tavsiyesi ile yapılacak yaşam tarzı değişiklikleri ve uygulanacak diyet programı etkili bir çözüm sağlayacaktır. Hamilelik reflüsünün etkisini azaltmak için anne adaylarının yaşamlarında uygulayabilecekleri değişiklikler şunlardır:

-Az miktarda ve sık aralıklarla yemek yenilmelidir.

-Yemekler yavaş yenilmeli ve iyi çiğnenmelidir.

-Yemekte sıvı alımından kaçınılmalıdır.

-Yatmadan en az 2 saat önce besin tüketimi bırakılmalıdır.

-Hamilelik döneminde fazla kilo almamak için uygun bir diyet programı seçilmelidir.

-Diyette yağ içeriği azaltılmalı, baharatlı yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak durulmalıdır.

-Çikolata, nane, kafeinli içecekler (kahve, çay, asitli içecekler), dometes ve turunçgiller reflüyü tetikleyebileceğinden, bu besinler mümkün olduğunca az tüketilmelidir.

-Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durulmalıdır.

-Öğün aralarında bol sıvı tüketimine özen gösterilmelidir.