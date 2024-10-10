Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Op. Dr. Akkan uyardı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre küresel olarak bir milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu bulunuyor. Türkiye’de ise yaklaşık 8.4 milyon kişinin görme bozukluğu yaşadığı tahmin ediliyor. Ayrıca, Türkiye’deki toplam engelli nüfusun yaklaşık yüzde 11.1’ini görme engelli bireyler oluşturuyor. “Dünya Görme Günü” önlenebilir körlük ve görme kusurları konusuna farkındalık oluşturmak için her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü düzenleniyor. Bugün özelinde Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Op. Dr. Fevzi Akkan, yılda en az bir kez göz doktoruna gitmenin erken teşhis için önemli olduğunu söyledi.

20-20-20 KURALI

Uzun süre ekrana bakmanın göz yorgunluğuna, kuruluğa ve bulanık görmeye yol açabileceğini kaydeden Akkan, “20-20-20 kuralını (Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakmak) uygulamak bu noktada faydalı. Öte yandan UV ışınları göze zarar verebiliyor, UV korumalı güneş gözlüğü takmak önemli” dedi. Akkan, toplumda doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı: