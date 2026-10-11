Grip aşısına erişim zorlaşıyor: Risk gruplarına bürokrasi bariyeri

Sonbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte influenza virüsünün neden olduğu grip vakalarında beklenen artış, aşıya erişim tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Sahada yaşanan aksaklıkları ve uygulamanın getirdiği yükleri Cumhuriyet’e değerlendiren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Sekreteri Nazlı Akman Görgün, mevcut sistemin aşıya zamanında ulaşılmasına engel olduğunu vurguladı.

Grip aşısının ASM’lerde doğrudan uygulanabilir durumda olmadığını belirten Görgün, “Risk grubundaki vatandaşlarımız ancak reçeteyle eczaneden temin edebilirse aşıya ulaşabiliyor. Bu durum, aşının doğru zamanda ve bürokratik engelsiz ulaştırılmasını engelliyor. Aile hekimliğinin asıl görevi hastalığı önlemek iken aşıların da ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması gerekir. Tedarik, reçetelendirme ve uygulama süreçlerinin birbirinden kopuk yürütülmesi hem vatandaşa hem de sağlık çalışanına ilave iş yükü getiriyor” diye konuştu.