Grip gebeler için neden riskli? Korunmak için öneriler

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:43

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:43

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Mürüvvet Bulut Aydemir, gebelik döneminde grip enfeksiyonunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, gebelerin gripten korunma yolları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Aydemir, gebelikte artan oksijen ihtiyacı, diyaframın yükselmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi fizyolojik değişiklikler nedeniyle grip enfeksiyonunun gebelerde daha ağır seyredebileceğini belirtti.

"GRİP, GEBELERDE DAHA AĞIR GEÇEBİLİR"

Grip virüsü influenza, solunum yollarıyla bulaşarak tüm vücudu etkileyen şikayetlere neden olabilir. Dr. Aydemir, bu nedenle gebelikte grip enfeksiyonunun, soğuk algınlığına göre daha ağır belirtilerle ortaya çıktığını vurguladı. Özellikle mevsim geçişlerinde artan grip vakalarına karşı gebelerin dikkatli olmalarını önerdi.

GEBELİKTE GRİP BELİRTİLERİ

Gebelikte soğuk algınlığı belirtilerinin burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık ve hafif baş ağrısı gibi hafif semptomlarla kendini gösterdiğini belirten Aydemir, grip belirtilerinin ise yüksek ateş, titreme, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, kuru öksürük, ciddi halsizlik şeklinde daha ağır seyrettiğini ifade etti.

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Gebelikte gripten korunmak için el yıkama, kapalı ortamların düzenli havalandırılması, kalabalık ortamlardan uzak durma ve maske kullanımı gibi hijyen önlemlerinin önemine dikkat çeken Dr. Aydemir, dengeli beslenmenin de bağışıklık sistemini desteklediğini söyledi. Aydemir, C vitamininden zengin meyve ve sebzelerin (narenciye, çilek, kivi gibi) tüketilmesinin gripten korunmada faydalı olacağını belirtti.

GRİP AŞISI GEBELERDE GÜVENLİ

Gribin gebelerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirten Dr. Aydemir, “Grip aşısı gebelikte güvenlidir ve koruyucu bir önlem olarak CDC ve ACOG tarafından önerilmektedir. Özellikle ekim-nisan aylarında aşı yapılması önemlidir. Aşının oluşturduğu antikorlar, bebeğe geçerek doğum sonrası birkaç aylık koruma sağlar” dedi.

GRİP ENFEKSİYONU DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Gebelikte grip enfeksiyonu yaşandığında bol su tüketimi ve dinlenmenin önemine değinen Aydemir, C vitamini açısından zengin gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Burun tıkanıklığı için tuzlu burun damlası, boğaz ağrısı için tuzlu su ile gargara yapılabileceğini ve doktorun önerdiği parasetamol içerikli ilaçların kullanılabileceğini belirtti. Dr. Aydemir, yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı veya solunum sıkıntısı gibi ağır semptomlar görüldüğünde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.