Güneş gözlüğünün rengini seçerken bunlara dikkat edin!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:34

Güncelleme: 17.05.2024 - 09:34

Göz Hastalıkları uzmanı Dr. Hülya Deveci, özellikle yaz aylarında kullanımı artan güneş gözlüklerinin göz sağlığını koruma açısından önemini vurguladı.

Güneş içindeki UV (ultraviyole) ışınların gözlerimiz için oldukça zararlı etkileri bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Deveci, “UV ışınlarına maruz kalma katarakt gelişimine neden olabildiği gibi retina denilen gözün arka sinir tabakasında da bir takım hasarlara neden olmaktadır. Özellikle mavi dalga boyundaki ışınların gözün arka retina tabakasına ulaşımı makula (sarı nokta) denilen görme merkezimizde hasara ve görmede azalmaya neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanımı ve gözü zararlı UV ışınlarından korumak büyük önem taşımaktadır. Özellikle piyasada satılan ve UV süzme fonksiyonu bulunmayan güneş gözlüklerinin yarar yerine zararları bulunmaktadır. Çünkü bu gözlükler ile göz bebekleri karanlık ortamda daha da büyümekte ve süzülmeyen UV ışınlarının gözün arka tabakasına ulaşması kolaylaşmaktadır. Bu nedenle hiçbir koruyucu özelliği olmayan bu gözlükler kesinlikle kullanılmamalıdır” dedi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN UV BLOK ÖZELLİĞİ OLMALI

Uzm. Dr. Deveci, güneş gözlüğünün mutlaka gözlükçülerden alınması ve UV blok özelliğinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Genellikle güneş gözlüklerinin sap kısımlarında UV blok özelliği taşıdığı ibaresinin yazılı olduğunu kaydeden Deveci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirtilmektedir. Özellikle deniz kenarında ve kayak yaparken minimum UV400 korumalı güneş gözlüklerinin kullanılması gerekir. Hem UVA hem de UVB ışınlarını engelleyen ‘UV 400’ etiketine sahip bir güneş gözlüğü, gözlerinizin ve göz kenarlarındaki hassas derinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve buna ek olarak size rahat bir görüş sunar. Kaliteli güneş gözlüklerinde güvenilir tescil belgesi olmalıdır. 1995’ten bu yana Avrupa Birliği standartlarına göre kaliteli gözlüklerin üzerinde CE (Conformité Européene) ibaresi bulunmaktadır.”

HANGİ CAM RENGİNİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

Uzm. Dr. Deveci, güneş gözlüğü almak isteyenlere önerilerde bulundu. Güneş gözlüğünün camlarının olabildiğince büyük, özellikle yandan girebilecek ışınlara karşı da korumalı olması gerektiğini söyledi. Deveci, “Tercih edilecek cam rengi günlük kullanıma uygun olan göze en zararlı mavi dalga boylu ışığı süzmede en etkili sarı-kahverengi spektrumunda camlar olmalıdır” diyerek, farklı cam renklerinin özelliklerini şöyle sıraladı:



Yeşil cam rengi: Mavi ışığı süzerek kontrastı artırır ve parlak güneş ışığında gözlerin kamaşmasını önler. O nedenle açık hava sporları ve günlük kullanım için yeşil uygun bir cam rengidir.

Gri cam rengi: Bu nötral cam rengi, özellikle su üzerindeki parlamayı azaltır. Hem bulutlu, hem de güneşli havalarda göz yorgunluğunu önler. Balıkçılık ve araba kullanmak için ideal bir cam rengidir

Mavi veya mor cam rengi: Bu cam renkleri; renk algısını artırır, objelerin etrafındaki kontürleri daha net görmenizi sağlar. Sisli ve kapalı havalarda, kar gibi yansıtıcı ortamlarda iyi görüş sağlar.

Kırmızı veya pembe cam rengi: Bu cam renkleri, mavi ışığı bloke eder. Derinlik algısını artırır ve detayları görmenizi sağlar. O nedenle kayak gibi pek çok spor aktivitesinde kullanışlıdır.

Sarı, turuncu veya altın cam rengi: Orta-az ışık seviyelerinde iyi görüş sağlar. Hem içerde, hem dışardaki spor aktivitelerinde derinlik hissini artırarak iyi bir görüş sağlar. Ancak diğer renkleri algılayışınızı bozar.

Amber veya kahverengi cam rengi: Uzaktaki küçük objeleri net görmeniz gereken tüm aktiviteler için uygundur. Yeşil manzaraları veya mavi gökyüzünü daha kontrastlı görmenizi sağlar, güneşli günlerde gözlere büyük konfor sağlar.

Polarize camlar: Deniz veya yol gibi düz yüzeylerden yansıtıcılığı önler. O nedenle denizcilik veya uzun yol sürüşleri için polarize güneş gözlüğü kullanımı uygundur.

Aynalı camlar: Güneşin çok parlak olduğu durumlarda, şiddetli güneş ışığını diğer camlardan daha fazla önler.