'Güneş ışınları cildin erken yaşlanmasına yol açabilir'

Yayınlanma: 09.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 07:00

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem İpek, yaz mevsiminde güneşten korunmanın yolları ile ilgili uyarılarda bulundu.

GÜNEŞİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Dikkat edilmezse güneşin cildimize zararlarının olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. İpek, “Güneş ışınları cildimizin erken yaşlanmasına, cilt lekelerine, güneş yanıklarına, alerjik cilt döküntüleri ve cilt kanserlerine neden olabilmektedir. Yaz aylarında güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir” diye konuştu.

GÜNEŞ YANIĞI

Güneşe fazla maruz kalınması sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan olan güneş yanığında görülebilecek belirtilerden bahseden Uzm. Dr. İpek, şunları söyledi: “Güneş yanığı, güneşe maruz kaldıktan birkaç saat sonra ciltte kızarıklık, sıcaklık artışı, ağrı ve hassasiyet belirtileri ile başlar. Yanığın şiddetine bağlı su toplaması, soyulmalar, dehidratasyon bulguları görülebilir. Güneş yanığı gelişen kişi soğuk uygulama yapmalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.”

GÜNEŞ LEKESİ NEDİR?

Güneş lekesinin tanımını da yapan Uzm. Dr. İpek, “Cilde rengini veren melanin pigmentini sentezleyen hücrelerde veya melaninin sentezinde artışa bağlı olarak ciltte meydana gelen koyu renkli lekelere güneş lekesi denir” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ LEKESİ TEDAVİSİ

Güneş lekelerinin nasıl geçebileceğini anlatan Uzm. Dr. İpek, şu bilgileri paylaştı: “İlk olarak lekenin türü, derinliği ve tetikleyici nedenler belirlenmelidir. Kozmetik ürün, ilaç gibi tetikleyici ajanların kullanımı bırakılmalıdır. Leke tedavisi uzun sürebilen, sabır ve devamlılık gerektiren bir tedavidir. Tüm tedavi boyunca düzenli olarak uygun bir güneş koruyucu kullanılmalıdır. Leke tedavisinde çeşitli kremler, takviye ilaçlar, mezotepi, PRP, peelingler ve lazer tedavileri kullanılabilmektedir.”

"ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN"

Güneş korunmanın bazı uygulamalarla mümkün olduğuna değinen Uzm. Dr. Özlem İpek, “Öğlen saatlerinde zorunlu haller dışında dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkarken açık renkli, pamuklu, sıkı dokumalı kıyafetler tercih edilmeli. Geniş şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. En az 30 faktörlü güneş koruyucu kullanılmalı ve düzenli aralıklarla tekrar edilmelidir” şeklinde konuştu.

İDEAL GÜNEŞ KORUYUCUNUN ÖZELLİKLERİ

Son olarak güneş koruyucu kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İpek, “İdeal güneş koruyucu en az 30 koruma faktörlü, dermatolojik olarak test edilmiş, hem UVA (foto yaşlanma ve leke oluşumu) hem de UVB (güneş yanığı) ışınlarına karşı koruyucu olmalı. Titanyum dioksit ve çinko oksit gibi fiziksel koruyucu içerikler etkinliği arttırır. Güneş koruyucular, güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı. Yeterli miktarda (örneğin yüz ve boyun bölgesi için bir çay kaşığı) ürün kullanılmalı ve her 2-3 saatte bir tekrarlanmalı. Havuz ve deniz sonrası ürünler tekrarlanmalı. Güneş koruyucular sadece yaz aylarında değil, tüm mevsimlerde kullanılmalı. Önceki yazdan kalan, kullanım süresi geçmiş ürünler kullanılmamalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.