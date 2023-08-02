Güneş ışınları cilt kanserine yol açabilir

Yayınlanma: 02.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 07:00

Dermotoloji Uzmanı Dr. Abbas İnandırıcı, güneş ışınları, insan sağlığı için gerekli olduğu gibi birçok zararlı da beraberinde getirebildiğini belirterek, güneşten yayılan zararlı UV ışınlarının cilt lekelerine neden olmasının yanı sıra cilt kanserine kadar birçok sağlık problemine davetiye çıkarabildiğini kaydetti.

Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak ve bu ışınların zararlı etkilerden yeterli ölçüde korunmamak cilt kanserinin en önemli nedeni olduğunu hatırlatan İnandırıcı, "Cilt kanserlerinin büyük oranda gelişme sebebi, güneş ışığına bağlı UV radyasyondur. Çünkü UV cilt hücrelerinin DNA yapısını bozar. Bu nedenle güneşten korunmak, cilt kanserinden korunma kurallarının en başında gelir. Cilt kanseri; şişlik, iyileşmeyen ve tekrarlayan yara oluşumu, kızarıklık, leke gibi belirtilerle ortaya çıkar. Güneşli iklim kuşağında yer alan ülkelerde cilt kanseri riski yüksek olmakla birlikte, açık tenli ve güneş hassasiyeti bulunan kişiler risk grubundadır. Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalan, açık tenli olan, güneş yanığı olan ve ailede cilt kanseri öyküsü olan kişilerin cilt kanserine yakalanmaya muhtemel daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Yaz aylarında etkisini yoğun şekilde hissedilen güneş ışınlarından korunmanın önemine dikkat çeken Dr. İnandırıcı, güneşin zararlı ışınlarından korunmanın yöntemlerini ise şöyle anlattı:

"Güneşin zararları etkilerine karşı; güneşe çıkmadan yarım saat önce 30 faktör üzeri korumaya sahip güneş kremleri sürülmeli. Güneş kremi kullanıyoruz diye kontrolsüz güneşte kalmak da zarar getirecektir. Çünkü koruyucular belirli oranda ve sürelerde etkilidirler. Bu nedenle güneş koruyucuları 4 saatte bir yenilenmelidir. Şapka ve gözlük takmak, ultraviyole geçirmeyen uzun mayolar kullanmak ve pamuklu sık dokunmuş giysiler tercih etmekte oldukça önemlidir. Özellikle yaz mevsiminde saat 11.00 ve 16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya özen gösterilmelidir."

CİLDİN DOĞAL RENGİNİ KORUYUN

Cildin doğul renginin korunması önerisinde de bulunan Abbas İnandırıcı, "Solaryum gibi yapay bronzlaştırıcı cihazların kullanımından kaçınılmalıdır. Çünkü UV A radyasyonu normal güneş ışığında bulunduğundan daha fazla bulunur. Cilt kanserlerinde erken teşhis çok önemlidir. Erken safhalarda ve küçük boyutlarda iken teşhis edilen cilt kanserlerinin tedavisi çok daha kolay olur. Bu nedenle en az yılda bir kez cilt muayenesi olunması oldukça önemlidir" diye konuştu.