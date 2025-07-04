Güneş kremi kullanımı yaz kış sürekli olmalı: Uzmanından kritik uyarılar

Yaz ayları etkisini gösterirken güneş kremi kullanımının önemi de arttı. Uzmanlar cildi zararlı güneş ışığından korumak için güneş kremi seçimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet, güneş kremi kullanımının önemini ve dikkat edilmesi gereken noktaları Türk Dermatoloji Derneği Mikroskopi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ayşenur Botsalı ile konuştu.

Güneş ışığının deri kanserlerinin büyük çoğunluğu için altta yatan ana faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Botsalı, “UVB ışınları doğrudan DNA zincirinde kırılmalara yol açar. Bu hasar onarılamadığında mutasyonlara ve zamanla kanserleşmeye neden olabilir. Deri kanseri tanısı alan hastalarda da kanser tedavisinin yanı sıra verdiğimiz en önemli öneri hastaların etkin bir şekilde güneşten korunmaları, yıl boyu güneş koruyucu kullanımına devam etmeleridir” ifadelerini kullandı.

Güneş kreminin yalnızca yaz döneminde değil her mevsim düzenli olarak kullanılması gerektiğine değinen Botsalı, “Güneş kremi kullanımına yüz, eller gibi yaz kış açıkta kalan bölgeler için yıl boyunca devam edilmeli. Özellikle ultraviyolet A ışınlarının hava sıcaklığıyla değil, ışığın yoğunluğuyla ilişkili olduğu ve bulutlu, serin ya da kış günlerinde bile deri üzerindeki etkisini sürdürdüğü bilinmektedir. Ayrıca ultraviyolet A ışıkları camlardan süzülebilir. Bu da ofiste, evde veya araç kullanırken bile derimizin zarar görmeye devam edebileceği anlamına gelir. Güneş koruması mevsimsel değil, günlük deri bakımının bir parçası haline gelmelidir” dedi.

'DÖKÜNTÜLERE YOL AÇABİLİR'

Güneş kreminin doğru seçilmediğinde ya da hatalı uygulandığında, deri üzerinde yeterli koruma sağlamadığı gibi çeşitli dermatolojik sorunlara da yol açtığını belirten Botsalı, “Düzenli kullanım sağlansa bile yetersiz miktar sürülmesi halinde güneş koruyucular etki göstermeyecektir. Bazı ürünlerde bulunan kimyasallar, özellikle parfümler veya bazı filtreler, güneşle etkileşim sonucu leke ve kaşıntılı döküntüler yapabilir” şeklinde konuştu.

ÜRÜN SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT

- Kutu üzerinde SPF bilgisinin yanı sıra, UVA koruyucu etkinliğe dair de bir ibare aranmalıdır.

- Güneş koruyucunun dokusu önemlidir. Bu gerekçeyle özellikle yüz derisi için güneş koruyucu seçiminde deri tipine uygun güneş koruyucular tercih edilmelidir. Yağlı derisi olan bireylerin güneş koruyucu etiket bilgisinde “nonkomedojenik” ibaresini araması faydalıdır.

- Kullanılan ürünün suya ve tere dayanıklı olması gereklidir. Suyla temas ürünün etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle güneş kremleri güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı ve her 2-3 saatte bir yeniden sürülmelidir.

- Güvenilir dermokozmetik markaların klinik olarak test edilmiş ve onaylanmış ürünleri tercih edilmelidir.