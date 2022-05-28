Güneş yanığı nedir? Güneş yanığı nasıl geçer?
Özellikle yaz aylarında güneşin altında korunmasız bir şekilde kalmak, ciddi güneş yanıklarına neden olabilir. Güneş yanıkları cildi kızartır ve verdiği acı nedeniyle kişi hareket etmekte bile zorluk çekebilir. Güneş yanığının belirtileri nelerdir? Güneş yanığına ne iyi gelir?
D vitamininin ana kaynağı güneş ışınları hayatımız için önemlidir. Ancak güneş ışınlarına bilinçsizce maruz kalmak olukça zararlıdır.
GÜNEŞ YANIĞI NEDİR?
Güneş yanığı, güneş ışınlarına bilinçsizce maruz kalmanın sonucu ortaya çıkar. Güneş yanığı, UV ışığa çok fazla maruz kalma sonucu ortaya çıkan bir deri hastalığıdır.
GÜNEŞ YANIĞI NEDEN OLUR?
Güneş yanığı, korunmadan güneşe çıkma sebebiyle ya da solaryum nedeni ile olabilir. Derinin aşırı miktarda ultraviyole ışınlarına maruz kalması sonucu güneş yanığı meydana gelir. Bulutlu ve serin havada da güneş yanığı meydana gelebilir.
GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Güneş yanığı belirtileri, güneşe maruz kaldıktan 24-36 saat sonra ortaya çıkar. Hafif güneş yanığı ciltte pembeleşmeye neden olur. Öncelikle ciltte kırmızılıkla başlayan güneş yanığı, cilt ısısında sıcaklığa neden olur. Güneş yanığı sonrası ciltte dokunmaya karşı hassasiyet ve su dolu kabarcıklar çıkar. Ağır güneş yanıklarında baş ağrısı, ateş ve bulantı da görülebilir.
GÜNEŞ YANIĞININ TEDAVİSİ
Ağır bir güneş yanığı geçiriyorsanız mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Güneş yanığı tedavisi yanığın derecesine göre şekillenir. Güneş yanığı tedavisinde hekim tarafından yazılan krem ve ağrı kesiciler kullanılabilir.
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
Güneş yanığı olan kişi mutlaka bol su içmelidir. Soğuk duş almak veya soğuk suya batırılmış havlu ile cildi silmek güneş yanığına iyi gelir. Güneş yanıkları geçene kadar gölgede kalınmalı ve daha fazla güneşe maruz kalınmamalıdır.
GÜNEŞ YANIĞINDAN KORUNMA
Güneş ışınlarının yoğun olduğu saat 10:00-16:00 saatlerinde güneşe maruz kalınmamalıdır.
Hem yaz hem kış aylarında güneş kremi kullanılmalıdır.
Şapka, güneş gözlüğü ve vücudu kapatan kıyafetler giyilmelidir.
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