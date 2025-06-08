Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek 7 doğal yöntem

Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek 7 doğal yöntem

8.06.2025 15:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek 7 doğal yöntem

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin zararlı etkileri kendini göstermeye başladı. Uzmanlar, özellikle güneş yanıklarına karşı doğal çözümlerle ilk müdahalenin önemine dikkat çekiyor.

Yaz mevsiminde deniz, havuz ve açık hava aktiviteleri artarken, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak ciltte kızarıklık, acı, su toplama ve hatta soyulma gibi güneş yanıklarına neden olabiliyor. Dermatoloji uzmanları, güneş yanıklarında ilk müdahalenin soğuk kompres ve nemlendirici uygulamalarla yapılması gerektiğini belirtirken, bazı doğal yöntemlerin de bu süreçte etkili olduğunu vurguluyor.

ALOE VERA JELİ: YANIKLARIN DOĞAL PANZEHİRİ

Aloe vera bitkisi, güneş yanığı tedavisinde en sık başvurulan doğal çözümlerin başında geliyor. Bitkinin yapraklarından elde edilen jel, cildi yatıştırırken aynı zamanda iyileşme sürecini hızlandırıyor. Günde birkaç kez uygulandığında yanık bölgesindeki acı ve kaşıntıyı azaltıyor.

YOĞURT: EVDEKİ DOĞAL SOĞUTUCU

Soğuk yoğurt, yanık bölgesine sürüldüğünde hem serinletici bir etki yaratıyor hem de ciltteki kızarıklığı azaltıyor. Yaklaşık 10-15 dakika bekletilen yoğurt, ılık suyla nazikçe temizlendikten sonra cilt nemlendirilmeli.

SALATALIK: CİLDE NEM VE SERİNLİK

Doğal antioksidan ve analjezik özellikleriyle bilinen salatalık, ince dilimler halinde güneş yanığı olan bölgelere uygulanabiliyor. Soğutulmuş salatalık dilimleri, ciltteki sıcaklığı alarak rahatlama sağlıyor.

YULAF EZMESİ BANYOSU: CİLDİ YATIŞTIRIYOR

Yulaf ezmesi, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki tahrişi azaltmaya yardımcı olur. Ilık suya bir fincan öğütülmüş yulaf ezmesi eklenerek yapılan banyo, tüm vücudu rahatlatan doğal bir yöntem olarak öne çıkıyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: NEMLENDİRMEDE DOĞAL DESTEK

Güneş yanığı sonrası cilt kuruluğu sık görülen bir sorundur. Soğutulmuş hindistan cevizi yağı, yanık bölgeyi nemlendirerek cildin soyulmasını engellemeye yardımcı olabilir. Ancak, açık yara varsa kullanılmamalıdır.

BOL SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Uzmanlar, güneş yanığı durumunda cilt kadar vücudun da sıvı kaybettiğini hatırlatarak bol su tüketilmesini öneriyor. Su, cildin içeriden de iyileşmesini hızlandırıyor.

UZMAN UYARISI:
Eğer güneş yanığı ileri seviyedeyse, kabarcıklar oluşmuşsa ya da ciddi ağrı, baş dönmesi, ateş gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Doğal yöntemler yalnızca hafif güneş yanıklarında destek amaçlı kullanılmalıdır.

İlgili Konular: #güneş #Güneş Yanığı

İlgili Haberler

Çocuklarda güneş yanığı deri kanseri riskini 8 kat artırıyor
Çocuklarda güneş yanığı deri kanseri riskini 8 kat artırıyor Tatil bölgelerinde güneşin keyfini çıkarmak kadar güneşin zararlı ışınlarından korunmak da oldukça önem taşıyor. Özellikle çocukların uzun süre güneş altında kalmaması gerektiği konusunda aileleri uyaran Dr. Öğr. Üyesi Elif Cömert Özer, “Çocukluk çağında su toplayacak ölçüde güneş yanığı geçirilmesi ileri yaşlarda melanom adı verilen deri kanser riskinde 8 kata kadar artışa neden olmaktadır” dedi.
Güneş yanığına iyi gelen doğal çözümler
Güneş yanığına iyi gelen doğal çözümler Yaz aylarında güneşin tadını çıkarmak harika, ancak bazen bu keyif, ciltte istenmeyen güneş yanıklarına neden olabilir. Güneş yanığına karşı ilk müdahale çok önemlidir ve doğal çözümlerle hızlı bir rahatlama sağlamak mümkündür. İşte, güneş yanığına iyi gelen en etkili ve doğal yöntemler..
UV değerlerini dikkate alın: Güneş yanığı kanser riskini artırıyor
UV değerlerini dikkate alın: Güneş yanığı kanser riskini artırıyor Uzmanlar, yaz aylarında Güneş altında uzun süre kalmanın cildi olumsuz etkilediğini, cilt kanseri riskini de artırdığını belirtti.