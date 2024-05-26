UV değerlerini dikkate alın: Güneş yanığı kanser riskini artırıyor

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türk Dermatoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, koruyucu güneş kremlerinin dışarı çıkmadan önce sürülmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak bunun gün içerisinde 2-3 saatte bir tekrarlanması gerektiğini söyledi. Özellikle çocukların güneşten korunmasını isteyen Yalçın, “İnsanlar tüm Güneş ışınlarının verdiği zararın yüzde 80’ini çocukluk döneminde alıyor. Öncelikle iki yaşın altındaki çocukları korumalı” dedi. Hava durumuna bakılırken Ultraviyole (UV) indeksi rakamlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın şu bilgileri verdi: “UV endeksi 1 ile 11 arasındadır. Saat 6’yı geçtikten sonra dikkat etmek gerekir. Mutlaka güneş kremi sürmeli, şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler giymeli. Bu rakam 7-8’i geçtiğinde ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı.”

Güneş ışınlarının cilt kanserlerinde etkili olduğunu söyleyen Yalçın, “Bir kez bile kabarcıklı bir şekilde yanık geçirmek cilt kanseri geliştirme ihtimalini artırıyor. Açık tenliler risk grubunda yer alıyor daha çok dikkat etmeliler” dedi.

