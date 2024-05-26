UV değerlerini dikkate alın: Güneş yanığı kanser riskini artırıyor
Uzmanlar, yaz aylarında Güneş altında uzun süre kalmanın cildi olumsuz etkilediğini, cilt kanseri riskini de artırdığını belirtti.
Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türk Dermatoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, koruyucu güneş kremlerinin dışarı çıkmadan önce sürülmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak bunun gün içerisinde 2-3 saatte bir tekrarlanması gerektiğini söyledi. Özellikle çocukların güneşten korunmasını isteyen Yalçın, “İnsanlar tüm Güneş ışınlarının verdiği zararın yüzde 80’ini çocukluk döneminde alıyor. Öncelikle iki yaşın altındaki çocukları korumalı” dedi. Hava durumuna bakılırken Ultraviyole (UV) indeksi rakamlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın şu bilgileri verdi: “UV endeksi 1 ile 11 arasındadır. Saat 6’yı geçtikten sonra dikkat etmek gerekir. Mutlaka güneş kremi sürmeli, şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler giymeli. Bu rakam 7-8’i geçtiğinde ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı.”
Güneş ışınlarının cilt kanserlerinde etkili olduğunu söyleyen Yalçın, “Bir kez bile kabarcıklı bir şekilde yanık geçirmek cilt kanseri geliştirme ihtimalini artırıyor. Açık tenliler risk grubunda yer alıyor daha çok dikkat etmeliler” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili en yakını çıktı!
- Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- Benzine indirim pompaya yansıdı
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı