‘Günlerce acilde bekliyorlar’

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Bir yurttaşın önceki gün İskenderun’da yoğun bakımda yer bulunamadığı için sevk edildiği Gaziantep’te yaşamını yitirmesi Hatay’daki hastane sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi Dr. Ali Kanatlı, depremden en çok etkilenen il olan Hatay’da yıkılan hastanelerin yerine yapılan hastanelerin yatak sayısının deprem öncesinin yarısını bile karşılamadığına dikkat çekti. Kanatlı, “Mevcut sistem bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayamıyor. Bu yüzden başka bir ilçe ya da kente sevkler nedeniyle bazen hastalar günlerce acilde beklemek zorunda kalıyor” dedi.

‘56’SI YIKILDI, 3’Ü YAPILDI’

Kanatlı şöyle konuştu: “TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak ortak hazırladığımız 18. Ay raporlarında tablo iç açıcı değil. Hatay’da birinci basamak sağlık hizmetlerinin karşılanmasında kritik rol oynayan aile sağlık merkezlerinden 56’sı yıkıldı, yalnızca üç tanesi yeniden yapıldı. Hastanelerde de düşük yatak sayısı nedeniyle hem servislerde hem de yoğun bakımlarda sıkıntılar yaşanıyor. Durum kötüye gittiği için hasta olma oranı (morbidite) ve hastalardaki ölüm sayısı oranları (mortalite) oranları da artıyor. Bölge acil ve kalıcı çözümler bekliyor.”