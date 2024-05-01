Güvensiz binayı hizmete açtılar: Malatya’daki ASM ‘güçlendirme çalışmaları’ için devre dışı bırakıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarına her gün yenisi ekleniyor.
Depremin ardından
güvenli olmadığı
raporlanan
Malatya’daki
Sıtmapınarı Aile
Sağlığı Merkezi
(ASM), geçen yaz
tekrar hizmete
açılmıştı. ASM, şimdi
ise “güçlendirme
çalışmaları” için
devre dışı bırakıldı.
Aile Hekimleri
Dernekleri
Federasyonu (AHEF)
Başkanı Dr. Türkü
Yağmur Nehir, 30
bin nüfuslu ASM’ye
en az 15 konteyner
gerektiğini ancak
tahsis edilebilecek
adedin beş olarak
açıklandığını söyledi.
Nehir, “ASM’nin
kullanılmaz halde
olduğu aşikârsa
neden kullanıma
açıldı? Daha sonra
neden tekrar tetkik
yapılma gereği
görüldü. Peki bu
ASM’ye bağlı 30
bine yakın nüfus ne
yapacak?” dedi.
ASM’nin bahçesine
kurulacak beş
konteynerin,
bölgenin
potansiyelini
karşılayamayacağının
altını çizen Nehir,
“11 doktorun hizmet
verdiği ASM bir
anda üç doktorun
hizmet verebileceği
konteynere
dönüştürülmemeli”
ifadelerini kullandı.
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