Güvensiz binayı hizmete açtılar: Malatya’daki ASM ‘güçlendirme çalışmaları’ için devre dışı bırakıldı

Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 04:00

Depremin ardından güvenli olmadığı raporlanan Malatya’daki Sıtmapınarı Aile Sağlığı Merkezi (ASM), geçen yaz tekrar hizmete açılmıştı. ASM, şimdi ise “güçlendirme çalışmaları” için devre dışı bırakıldı.



Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, 30 bin nüfuslu ASM’ye en az 15 konteyner gerektiğini ancak tahsis edilebilecek adedin beş olarak açıklandığını söyledi. Nehir, “ASM’nin kullanılmaz halde olduğu aşikârsa neden kullanıma açıldı? Daha sonra neden tekrar tetkik yapılma gereği görüldü. Peki bu ASM’ye bağlı 30 bine yakın nüfus ne yapacak?” dedi.



ASM’nin bahçesine kurulacak beş konteynerin, bölgenin potansiyelini karşılayamayacağının altını çizen Nehir, “11 doktorun hizmet verdiği ASM bir anda üç doktorun hizmet verebileceği konteynere dönüştürülmemeli” ifadelerini kullandı.

