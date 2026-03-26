Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde kolon kanseri farkındalık ayı etkinliği gerçekleştirildi

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, 1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında geniş katılımlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Poliklinikler Ek Binası Zemin Kat 1 Nolu Dershane’de gerçekleştirilen etkinlik, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının yoğun ilgisiyle verimli bir toplantıya dönüştü.

Etkinlikte ilk olarak üç önemli sunum yapıldı. Dr. Cem Şimşek “Kolon Kanseri Tanı ve Tarama Yöntemleri”ni, Dr. Ali Konan “Erken Kolon Kanserinde Başarı”yı, Dr. Ömer Dizdar ise “Genç Yaş Kolon Kanserleri”ni ele aldı. Uzmanlar, kolon kanseri tanı ve tarama yöntemlerindeki güncel gelişmeleri, erken evrede tedavi seçeneklerinin yüksek başarı oranlarını ve özellikle genç yaş grubunda görülen vaka artışını katılımcılarla paylaştı.

Sunumların ardından moderatörlüğünü Dr. Erdinç Çetinkaya’nın yaptığı multidisipliner panel düzenlendi. Gastroenteroloji, radyoloji, patoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, genel cerrahi, stoma ünitesi ve klinik nutrisyon ünitelerinden uzmanlar; Dr. Şuayib Yalçın, Dr. Kaya Yorgancı, Dr. Hatice Yasemin Balaban, Dr. Pervin Hürmüz, Dr. Mustafa N. Özmen, Dr. Cenk Sökmensüer, Dyt. Pelin Onar ve Hem. Şule Kasap’ın katılımıyla kolon kanseri farkındalığı, güncel tedavi yaklaşımları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı bir tartışma gerçekleştirdi. Salondan gelen soru ve katkılarla toplantı interaktif bir şekilde tamamlandı.

Kolon kanserinde erken tanının hayati önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. Kolon kanseri, Türkiye’de en sık görülen üçüncü kanser türü olup her yıl binlerce yeni vakaya rastlanıyor. Özellikle son yıllarda genç yetişkinlerde görülme sıklığında belirgin bir artış kaydedilirken, 50 yaş altı bireylerde kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, hiçbir risk faktörü veya şikayet olmasa dahi 45 yaş itibarıyla düzenli kolonoskopi taramasının şart olduğunu vurguluyor; çünkü erken evrede yakalandığında tedavi başarı oranı yüzde 90’ların üzerine çıkıyor. Tanı ve tarama yöntemlerindeki teknolojik ilerlemeler, minimal invaziv cerrahi teknikler, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi sayesinde ileri evrelerde bile sağkalım süreleri önemli ölçüde uzamış durumda. Farkındalık ayında, toplumda tarama alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve multidisipliner tedavi yaklaşımlarının gücünü kamuoyuna anlatmayı hedefliyor.

Toplantının ardından Farkındalık Stantı’na geçildi. Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları stantta bir araya gelerek birebir bilgilendirme ve deneyim paylaşımı yaptı. Stant, gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı ve yoğun ilgi gördü.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, bu anlamlı etkinlikle kolon kanserinde erken tanının hayat kurtardığı mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde kamuoyuna iletti.