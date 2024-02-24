Halk sağlığı risk altında: Hasta tedaviye ve ilaca erişemiyor!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 24.02.2024 - 03:00

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararında ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak sabit Avro kurunun bu yıl içerisinde artırılmayacağı belirtildi. Buna göre 2023’te belirlenen kur değeri, 2024 yılı boyunca da uygulanacak. İlaç fiyatlarının her yıl şubatın ikinci haftası güncellendiğinin altını çizen Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Geçen yıl aralık ayında da tekrar bir kur güncellemesi olmuştu. İlaç sanayisine döviz kuru, dünyadaki ilaç etken madde fiyatları, üretim ve işçilik maliyetlerindeki artışlara paralel olarak ciddi bir artış yansımıştı. Birçok ilaç, bu nedenle Türkiye’ye olan ithalatını durdurdu” dedi.

İlaç kararnamesine paralel olarak birçok ilaca erişim sıkıntısının artma riski olduğunu söyleyen Ercanlı, “İlaç yokluğu derken yanlış anlaşılabiliyor. Sadece Türkiye de mevcut ruhsatı olup yokluğu çekilen ilaçlar anlaşılıyor. Halbuki şu anda Avrupa’daki özellikle biyoteknolojik, nanoteknolojik ve akıllı ilaç moleküllerinin birçoğunun Türkiye’ye girişi konusunda ilaç politikası nedeniyle çekingen davranıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ercanlı, “Türkiye’de 30 bin eczacımız, 7 gün 24 saat ilaç hizmeti veriyor. İlaca erişim sorunu yaşandığı zaman en büyük sıkıntıyı meslektaşlarımız yaşıyor. Hastayla eczacı karşı karşıya getirmemek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Birçok hastanın yeni tedavi yöntemlerine erişmesinde problemler yaşandığına dikkat çeken Ercanlı, “Biz ilacın fiyatıyla değil, ilacın ulaşılabilirliğiyle ilgileniyoruz. Hekim reçete yazdığı zaman hastanın, ilaca en kısa sürede ulaşması gerekir. Bu erişime engel olan ne varsa ortadan kaldırılmalı” diye konuştu.

‘BUGÜNLERİ ARAYACAĞIZ’

Çıkan yasayı eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Eczacı Gamze Taşcıer de “Bugünleri bile arayacak hale geleceğiz. Ellerinde reçete, eczane eczane gezerek ilaçlarını bulmaya çalışan vatandaşlarımız bu ilaçlara hiç ulaşamaz hale gelecek” ifadelerini kullandı.