CHP’li Sarı’dan AKP’nin sağlık ve ilaç politikalarına tepki: ‘AKP iktidarı vatandaşa şifa veremez’

Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:34

Güncelleme: 22.02.2024 - 10:34

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa teklifi, emek-meslek örgütlerinin tüm itirazlarına karşın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa teklifine sağlıkçıların tepkisi sürerken, CHP’li Serkan Sarı da teklif üzerine CHP Grubu adına konuştu. İktidarın sağlık ve ilaç politikalarını eleştiren Sarı, “Ne sağlık politikalarınız ne ilaç politikalarınız vatandaşımızın yarasına merhem oluyor. Yaptığınız her uygulama yeni sorunlar yaratıyor. Sizler bu millete şifa veremezsiniz, o yüzden, halkımızı hasta etmeyin yeter. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez” dedi. Sarı AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm politikalarının iddia ettiği gibi koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırmadığını ifade ederek “Sağlıkta dönüşüm dediğiniz politika, sağlıkta çöküşün nedeni olmuştur” ifadelerini kullandı.AKP iktidarının ilaç politikalarının ulusallıktan uzak, dışa bağımlı ve sürdürülebilir olmadığını belirten Sarı, “İlaç sektörünü bağımsızlaştırmak için seferberlik ilan edilmelidir. Siz ne yapıyorsunuz? Sistemin en önemli unsurlarından birini sakatlayacak yeni bir düzenleme getiriyorsunuz: ‘İlaçta ruhsatlandırma sürecini hızlandıracağız’ diyerek halk sağlığını tehlikeye atacak düzenleme yapıyorsunuz. Bunu ne uğruna yapıyorsunuz? İlaç firmalarını memnun etmek için” tepkisini gösterdi.



‘Hastaları denek hâline getirmektir’

Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“Ruhsatlandırma öncesi numunelerinin bakanlığa gönderilmesinden ve incelenmesinden vazgeçiyorsunuz. Ruhsatlandırma aşamasındaki tetkik ve tahlillerin devam etmesi ayrıca piyasaya sunulduktan sonra da numuneler alınarak denetlenmesi gerekmektedir. İlaçların piyasaya sürülmeden önce, hastalarımızın kullanımına sunulmadan önceki, denetimleri kaldırarak, hastalarımızın denetimsiz olarak ilaçları kullanmasını istiyorsunuz. Bu uygulama, hastalarımızı denek haline getirmek demektir. Siz halkımızın sağlığını hiçe sayan, ilaç firmalarının karını baş tacı yapan bu düzenlemeden acilen vazgeçmeniz gerekmektedir. Ağzınızda millet, eyleminizde şirket. Sonuç; olan yine halkımıza olacak.”

İktidarın ‘yerli ve millî ilaç üretimlerinin de hızlandırılmasına’ ilişkin düzenlemeler yaptıklarını iddia ettiğini ancak yasa teklifinde bu iddiayı destekleyecek argümanların bulunmadığını kaydeden Sarı, “Dışa bağımlık ilaçta en önemli sorundur. İlaçlarda döviz kuruna bağlı fiyat artışı ve tedarik sorunu yaşanmaktadır. Döviz kuru artınca ilaç şirketleri maliyet sorunu yaşamaya başlıyor. İlaç şirketleri zam istiyor” diye konuştu.

‘İlaç yokluğuna çözüm değil’

Sarı, “İlaçların yokluğu ruhsatlandırma sürecinden değil sizin kötü ekonomi yönetiminizden kaynaklanmaktadır. Eczacılarla hastaları karşı karşıya getiren uygulamalarınız ilaç fiyatları arttıkça düşük karlı baremdeki ilaç sayısını da artırıyor. Sonuç olarak enflasyonist ortamda eczacılar mağdur oluyor” ifadelerini kullandı. Yasa teklifinin ilaç yokluğuna çözüm olmayacağının altını çizen Sarı, “Sorun, ruhsatlandırma sürecini hızlandırmak ile çözülecek bir sorun değildir. Sorun, ruhsatı olup da piyasa olmayan ilaçlar sorunudur. Çözülmesi gereken konu budur” diye konuştu.

‘Yeterince pay ayrılmıyor’

OECD ülkelerinin sağlığa ve ilaca ayırdığı bütçe paylarından örnek vererek, Türkiye’de bu oranların çok yetersiz olduğuna dikkat çeken Sarı, “Bütçeden sağlık ve ilaç için yeterince pay ayırmayarak zaten zor şartlarda geçinen vatandaşlarımızın sırtına sağlık ve ilaç harcamalarını yüklüyorsunuz. Vatandaşlarımız çoğu ilaçta SGK’nın ödediğinden daha fazlasını cebinden ödemek zorunda kalıyor” değerlendirmesinde bulundu. Sarı, “Ayrıca bu düzenlemede; eczane denetimlerinde, eczacılarımızdan görevlendirme yapılması önemli bir adım olmuştur. Fakat eczanelerin denetimi için kurulan Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarında 2 Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, daha önce 2 Eczacı Odası temsilcisi varken; şimdi 3 Sağlık Müdürlüğü, 2 Eczacı Odası temsilcisi şeklinde düzenleme yapılmıştır. Meslek örgütümüzün, meslek için denetiminin etkisizleştirilmesine neden olan bu uygulamadan vazgeçilmelidir” dedi.