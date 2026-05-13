Halsizlik ve saç dökülmesini hafife almayın: Altından 'tiroit' çıkabilir!

Vücudun metabolizma hızından kalp ritmine kadar pek çok hayati fonksiyonunu düzenleyen tiroit bezi, küçük yapısına rağmen bozulduğunda tüm vücudu etkileyen ciddi semptomlara yol açabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ebru Menekşe, özellikle modern çağın yaygın şikayetleri olan halsizlik ve yorgunluğun arkasında yatan tiroit tehlikesine karşı önemli uyarılarda bulundu.

BELİRTİLER MASUM GÖRÜNEBİLİR

Tiroit fonksiyon bozukluklarının çok geniş bir yelpazede belirti verdiğini ifade eden Prof. Dr. Menekşe; çarpıntı, ani kilo değişimleri, saç dökülmesi ve sürekli yorgunluk yaşayanların bir uzmana başvurması gerektiğini söyledi. Menekşe, "Tiroit hastalıkları bazen sadece basit bir yorgunluk gibi görünebilir. Erken tanı, hastalığın seyrini değiştirmek için hayati önem taşır" dedi.

"HER NODÜL AMELİYAT DEMEK DEĞİLDİR"

Hastalığın yönetiminde endokrinoloji, radyoloji ve patoloji birimlerinin ortak çalışması gerektiğini vurgulayan Menekşe, doğru değerlendirme ile ameliyat sayısının azaltılabileceğine dikkat çekti:

"Hipotiroidi, hipertiroidi ve nodüler hastalıklarda uygun ilaç tedavisi ve düzenli takip sayesinde birçok hastada cerrahi ihtiyacı ortadan kaldırılabiliyor. Hasta ancak gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ve doğru zamanda cerrahiye yönlendirilmelidir."

HASSAS BÖLGEDE DENEYİMLİ CERRAHİ

Ameliyat kararı alınan durumlarda cerrahın deneyiminin komplikasyon riskini doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Menekşe, tiroit bezinin ses tellerini kontrol eden sinirlere ve kalsiyum dengesini sağlayan paratiroit bezlerine çok yakın bir bölgede yer aldığını hatırlattı. Menekşe, bu hassas yapıların korunmasının ancak uzman ekiplerce yapılan operasyonlarla mümkün olduğunu ifade etti.

TAKİP SÜRECİ BAŞARININ ANAHTARI

Özellikle tiroit kanseri tanısı alan hastalarda tedavi sonrası sürecin en az ameliyat kadar kritik olduğunu söyleyen Menekşe, nükleer tıp ve endokrinoloji uzmanlarıyla yürütülen ortak takibin hastalığın nüksetmesini önlemede kilit rol oynadığını belirtti. Kişiselleştirilmiş tedavi planlarının hem hasta konforunu artırdığını hem de komplikasyon riskini minimuma indirdiğini sözlerine ekledi.