Hamilelikte iyot eksikliğine dikkat! Bazı hastalıkları tetikleyebilir...

Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:28

Güncelleme: 29.08.2023 - 11:32

İyot sadece anne karnındaki bebekler için değil, yaşamın her evresinde sağlık için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Günlük yeterli iyot alımı her yaşa ve metabolizmaya göre farklılık gösteriyor ve yetersiz iyot alımı çeşitli hastalıkları tetikleyebiliyor.

Sadece anne karnındaki bebekler için değil, hayatın her evresinde sağlık için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan iyotun günlük ihtiyaç duyulan miktarı, yaşa ve metabolizmanın ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Deniz ürünleri iyi bir iyot kaynağı olurken, yumurta, et ve süt ürünlerinin de iyot açısından zengin olduğu biliniyor.

GEBELİKTE İYOT DENGESİ

Hamilelik sırasında iyot eksikliğinin bebeğin gelişimi ve doğumu üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Hamilelikte ciddi iyot eksikliği düşük veya ölü doğumun yanı sıra ciddi ve geri dönüşü olmayan bir zeka geriliği türü olan kretinizm gibi doğumsal anormalliklere de neden olabilir.

Besinler yoluyla elde edilebilen iyot, sadece hamilelik döneminde değil yaşamın her döneminde sağlık için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. İyot, tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) dahil olmak üzere tiroid hormonlarının üretiminde temel bir bileşendir.

Tiroid hormonları vücudun enerjiyi doğru kullanması, gerekli sıcaklıkta kalması ve beyin, kalp, kaslar ve diğer organların düzgün çalışması için önemlidir.

İYOT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Boynun ön kısmında şişlik veya guatr, iyot eksikliğinin en yaygın belirtisidir.

Saç ve cilt hücrelerinin yenilenmesinde kilit rol oynayan iyot eksikliği, saç dökülmesi ve cilt kuruluğu gibi belirtilere neden olabilir.

Kadınlarda adet döngüsünü düzenleme görevini de yerine getiren iyot eksikliğinde ağır ve düzensiz adet dönemleri yaşanabilir.

DOĞAL İYOT KAYNAKLARI

İyotlu rafine sofra tuzu

Peynir

Tuzlu su balıkları

İnek sütü

Deniz yosunu (yosun, kırmızı deniz otu ve nori dahil)

Yumurta

Kabuklu Deniz Ürünleri

Dondurulmuş yoğurt

Soya sütü

Soya sosu