Hamilelikte iyot eksikliğine dikkat! Bazı hastalıkları tetikleyebilir...
Vücut tarafından üretilemeyen ve dışarıdan besinler yoluyla alınamayan iyot, özellikle anne karnında bebeğin gelişiminde önemli rol oynuyor. Uzmanlar iyot eksikliğiyle ilgili hamilelere uyarılarda bulundu.
İyot sadece anne karnındaki bebekler için değil, yaşamın her evresinde sağlık için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Günlük yeterli iyot alımı her yaşa ve metabolizmaya göre farklılık gösteriyor ve yetersiz iyot alımı çeşitli hastalıkları tetikleyebiliyor.
Sadece anne karnındaki bebekler için değil, hayatın her evresinde sağlık için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan iyotun günlük ihtiyaç duyulan miktarı, yaşa ve metabolizmanın ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebiliyor.
Deniz ürünleri iyi bir iyot kaynağı olurken, yumurta, et ve süt ürünlerinin de iyot açısından zengin olduğu biliniyor.
GEBELİKTE İYOT DENGESİ
Hamilelik sırasında iyot eksikliğinin bebeğin gelişimi ve doğumu üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Hamilelikte ciddi iyot eksikliği düşük veya ölü doğumun yanı sıra ciddi ve geri dönüşü olmayan bir zeka geriliği türü olan kretinizm gibi doğumsal anormalliklere de neden olabilir.
Besinler yoluyla elde edilebilen iyot, sadece hamilelik döneminde değil yaşamın her döneminde sağlık için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. İyot, tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) dahil olmak üzere tiroid hormonlarının üretiminde temel bir bileşendir.
Tiroid hormonları vücudun enerjiyi doğru kullanması, gerekli sıcaklıkta kalması ve beyin, kalp, kaslar ve diğer organların düzgün çalışması için önemlidir.
İYOT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
Boynun ön kısmında şişlik veya guatr, iyot eksikliğinin en yaygın belirtisidir.
Saç ve cilt hücrelerinin yenilenmesinde kilit rol oynayan iyot eksikliği, saç dökülmesi ve cilt kuruluğu gibi belirtilere neden olabilir.
Kadınlarda adet döngüsünü düzenleme görevini de yerine getiren iyot eksikliğinde ağır ve düzensiz adet dönemleri yaşanabilir.
DOĞAL İYOT KAYNAKLARI
İyotlu rafine sofra tuzu
Peynir
Tuzlu su balıkları
İnek sütü
Deniz yosunu (yosun, kırmızı deniz otu ve nori dahil)
Yumurta
Kabuklu Deniz Ürünleri
Dondurulmuş yoğurt
Soya sütü
Soya sosu
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