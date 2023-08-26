Hamilelik sonrası göbeğe elveda! Uzmanından estetik önerisi

Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 07:00

Bazı kadınların karın bölgesi bozulacak diye doğum yapmak istemediğini, çocuk sahibi olmak istemediğini ifade Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Bu çok yanlıştır çünkü sonuçta karın bölgesi herhangi bir nedenden dolayı deforme olsa bile düzeltilebilen, hatta eskisinden daha iyi hale getirilen vücudumuzun önemli bir parçasıdır" dedi.

Oluşan sarkma ve deformeler hakkında konuşan Dr. Akbaş, şu açklamlarda bulundu:

"Karın bölgesi vücudumuzun en önemli parçalarından bir tanesidir. Özellikle kilo alıp vermeye bağlı aşırı kilo dalgalanmaları ya da hanımlarda hamilelik sonrası önce karnın büyüyüp küçülmesiyle formunu bozabiliyor. Karın bölgesinde sarkmalar şeklinde deformeler oluşabiliyor. Karın bölgesindeki şekil bozuklukları kadınlarda çok ciddi estetik kaygılar oluşturuyor. Hatta karın bölgesi bozulacak diye doğum yapmak istemeyen, çocuk sahibi olmak isteyen hanımlar bile olabiliyor. Bu çok yanlıştır çünkü sonuçta karın bölgesi herhangi bir nedenden dolayı deforme olsa bile düzeltilebilen, hatta eskisinden daha iyi hale getirilen vücudumuzun önemli bir parçasıdır."

KARNI ESKİ HALİNE GETİRMEK MÜMKÜN

Plastik cerrahi yöntemlerini kullanarak karnımızı daha sıkı, daha, şekilli hale getirmenin mümkün olduğunu söyleyen Dr. Akbaş, "Özellikle hamilelik sonrası ortaya çıkan karın deformiteleri veya aşırı kiloya sahip olduklarında bir takım mide küçültme operasyonlarıyla zayıflayabiliyorlar. Zayıfladıklarında da karın bölgesinde inanılmaz sarkmalar, şekil bozuklukları oluşabiliyor. Bu da plastik cerrahlara en çok başvurulan operasyonlardan bir tanesidir. Çünkü genç bir kadın evleniyor, düzgün bir vücuda sahipken doğum sonrasında 9 ay önceki karnı artık olmuyor. Bazıları doğuma rağmen vücudunu koruyabilen insanlar olabiliyor. Bilinçli hamilelik dönemi, hem de genetik sebeplerden dolayı doğum sonrası eski formlarına kavuşabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

"KADINLAR EŞLERİNDEN UTANIYORLAR"

Kadınların doğum sonrası oluşan karın bölgesindeki deformeler yüzünden eşlerinden dahi utandıklarını belirten Dr. Hayati Akbaş, “Karın bölgesi doğum sonrası deforme olduktan sonra birçok kadın o bölgeyi saklamaya çalışıyor. Korselerle, kapalı kıyafetlerle saklamaya çalışıyor. Hatta eşlerinin yanında bile ‘hocam biz üstümüzü değiştiremiyoruz, psikolojimizi inanılmaz şekilde etkiliyor’ diyorlar. Karın germe ameliyatıyla karnın tekrar doğum veya kilo alma öncesindeki o eski görüntüsüne kavuşturmak mümkündür” şeklinde konuştu.