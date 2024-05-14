Hasta başına 2 TL teşvik ödemesi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:49

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:49

Hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs, Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Bazı ülkelerde de 6-12 Mayıs tarihleri Hemşireler Haftası olarak anılıyor. Ebeleri onurlandırmak amacıyla ise 5 Mayıs Ebeler günü olarak kutlanıyor. Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü'nde sorunlar da dile getiriliyor. Türkiye'de ebeler ve hemşireler emeklerinin karşılığının bir sakız parası bile etmediğine tepki gösteriyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, Beyaz Reform'la birlikte ebelerin, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) hasta başına 2 TL, saat başına da 12 TL teşvik ve destek ödemesi verildiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 56 bin 310 ebe ve 177 bin 866 hemşire çalıştığına işaret eden Yalçınkaya, "Birçok ebe ve hemşire arkadaşımız özel sektörde asgari ücrete çalıştırılırken, kamuda yoksulluk sınırı altında çalışıyor. Ebe arkadaşlarımızın yoğunlukla çalıştığı ASM’lerde ise emeğinin değeri yok" diye konuştu.

''SAĞLIKTA DEVRİM' OLARAK SUNULMUŞTU'

Yalçınkaya, "ASM’lerdeki ebe ve hemşire arkadaşlarımız günde 61 hasta üstünde hasta bakarsa bin 177 TL teşvik ödemesi, 883 TL destek ödemesi olmak üzere toplam 2 bin 60 TL ödeme alıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yalçınkaya, bu hakkın Beyaz Reform'la "sağlıkta devrim" olarak sunulduğunu da anımsattı.



