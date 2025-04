Hastalıkla mücadele eden yurttaşlar, psikolojik olarak da etkileniyor: Sedef sadece bir deri hastalığı değil

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Hastalığın metabolizma üzerindeki etkilerini Cumhuriyet, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın’a sordu.

Yalçın, “Uzun süreli tedavi edilmemiş sedef hastalarında genel metabolik sistem de etkileniyor. Bu kişiler daha kilolu oluyor, yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarına meyilleri oluyor. Kalp rahatsızlıkları ve psikolojik hastalıklar da bu kişilerde daha çok görülüyor. Bu duruma metabolik sendrom deniyor. Sedef hastalığı hastanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini düşüren bir hastalık” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ ETKİLİYOR

Sedef hastalığının genç yaş grubunu daha çok etkilediğini belirten Yalçın, “Hastalar genellikle 20 ya da 30’lu yaşlarda bu hastalığa yakalanıyor. Sedef, hastaların hayatlarının en aktif dönemi olan bu yaşlarda bir sosyal çekinmeye sebep oluyor. Okul, iş ve evlilik hayatlarını çok fazla etkiliyor. Bu sosyal çekinmenin yanında yapılan araştırmalarla biliyoruz ki kanda sedef hastalığına sebep olan sitokin adını verdiğimiz yapılar da depresyonu tetikliyor. Kişi görünüşünden rahatsız olmadığını düşünse bile hastalığın oluşumuna neden olan sitokinler farkında olmadan depresyona yol açıyor” dedi.

Sedef hastalığında kişiye özel tedavi yaklaşımlarının önemine vurgu yapan Yalçın, “Tedavi uygulanırken pek çok faktöre dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin hastanın yaşı çok önemli. Tutulum miktarı bir başka önemli bir faktör. Bazen el, ayak, saç gibi özel bölgelere farklı tedavi uygulayabiliyoruz. Bunun yanında hastanın sosyal güvencesi de önemli. Her ilacı ödeyebilecek durumu olamayabiliyor hastaların. Her tedavi her hasta için uygun değil” diye konuştu.