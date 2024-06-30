Havuzdan enfeksiyon kapma riskine karşı uzmanlardan uyarı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:55

Güncelleme: 30.06.2024 - 10:55

Havaların ısınmasıyla serinlemek için havuzlara giden vatandaşlar, enfeksiyon kapma riskine karşı uzmanlar tarafından uyarılıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, yaz aylarında enfeksiyonların, bakterilerin, parazitlerin ve mantarların üremelerinin arttığını belirterek, "Özellikle havuz gibi durgun su kaynaklarında yüzmek, burada vakit geçirmek bakterilerin vücudumuza geçmesine neden olabiliyor" dedi.

Sıcak havaların bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar yüzme havuzlarına akın ederken, uzmanlar bakımı yapılmayan havuzların enfeksiyon bulaşma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında bakteri, parazit ve mantarların üremelerinin arttığını söyleyen uzmanlar, bunun sonucunda bulantı, ishal ve kusma gibi şikayetlerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Kreş çağındaki çocuklar ve yaşlı hastaların özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Dr. Uğurcan, "Kreş dönemindeki 3-4 yaş gruplarındaki çocuklar ya da yaşlı hastaların, özellikle 75-80 yaş üstü bireylerin daha dikkatli olması gerekiyor. İshal, bulantı ve kusma nedeniyle vücudun su kaybetmesi sonucu halsizlik, ateş yüksekliği gibi şikayetler oluşabilir ve yemek yeme düzenleri bozulabilir" şeklinde konuştu.

"YAZ AYLARINDA ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuzlara olan ilginin arttığını belirten Dr. Uğurcan, "Yaz aylarında enfeksiyonların, bakterilerin, parazitlerin ve mantarların üremeleri artıyor. Özellikle durgun su kaynaklarında yüzmek, burada vakit geçirmek bakterilerin vücudumuza geçmesine neden olabiliyor. Kapalı havuzlar, küçük havuzlar ve kalabalık insan toplulukları enfeksiyon kaynağı olabilir. Bu bulaşma ağız, solunum veya idrar-dışkı yoluyla gerçekleşebilir" diye belirtti.

"Adenovirüs ve Rotavirüs Gibi Virüsler Havuz Yoluyla Bulaşabiliyor"

Birçok enfeksiyonun havuz yoluyla geçebildiğini ifade eden Dr. Uğurcan, "Özellikle ishal yapan, ateşle seyreden ve küçük çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar yaz aylarında artıyor. Bu enfeksiyonlar arasında bakteriler, tifo, dizanteri, paraziter amip ve viral enfeksiyonlar yer alıyor. Adenovirüs ve rotavirüs gibi virüsler havuz yoluyla bulaşabilir. Genç kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları da havuzlardan bulaşabiliyor" dedi.

"KREŞ DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLAR DİKKATLİ OLMALI"

Enfeksiyon kapıldığında belirtilerin havuzdan sonraki 1-2 gün içinde ortaya çıktığını belirten Dr. Uğurcan, "48 saat içinde başlayan, 38-39 derecelerde ateş, bulantı, kusma, ishal, özellikle kanlı ishal şikayetleri enfeksiyon belirtisi olabilir. Sağlıklı bir yetişkin bu enfeksiyonları kısa sürede atlatabilir. Ancak kreş dönemindeki çocuklar ve yaşlı hastalar daha dikkatli olmalı, bu durumda mutlaka doktora başvurulmalı. Sağlıklı yetişkinler ise düzenli beslenerek ve su içerek enfeksiyonu atlatabilir. Doktorlar, enfeksiyonun çeşidine göre antibiyotik tedavisi uygulayabilir" ifadelerini kullandı.

"EL YIKAMA VE HİJYEN ÖNEMLİ"

Korunmanın en önemli yollarından birinin el yıkama alışkanlığı olduğunu vurgulayan Dr. Uğurcan, "Tuvaletler, ortak kullanılan duşlar ve soyunma odaları enfeksiyon geçişine neden olabilir. El yıkamak, havuzun temizliği, klorlanması, su akışının ve günlük bakımlarının yapılması önemlidir. Denizde enfeksiyon riski daha düşüktür, bu nedenle imkanı olanlar için denize girmek avantajlı olabilir. Havuzlara girilecekse de havuzun bakımı ve klorlanmasına dikkat edilmeli. Kalabalık havuzların dinlendirilmesi, aynı anda yüzlerce kişi yerine gruplar halinde havuzlara girilmesi koruyucu olabilir. Bu şekilde temmuz, ağustos ve eylül aylarında havuzlardan bulaşan enfeksiyon hastalıklarından korunmak mümkündür" dedi.