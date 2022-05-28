Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl yapılır?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:17

Heimlich Manevrası hayati önem taşıyan bir ilk yardım uygulamasıdır. Boğaza yabancı cisim ya da yemek kaçması kötü sonuçlara yol açabilir. Heimlich Manevrası bu gibi durumlarda hayati önem taşır.

Boğaza yabancı cisim ya da yiyecek kaçması solunum yolunun kapanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda kişi çırpınmaya başlar, kendisini ifade etmeye fırsat bulamayabilir. Hızlı ve doğru müdahale çok önemlidir. Heimlich Manevrası bu durumlarda hayat kurtaran bir ilk yardım müdahalesidir.

Heimlich Manevrası nedir?

Heimlich manevrası ABD’li hekim Henry Heimlich tarafından 1970’lerde bulunmuştur. Temel ilk yardım müdahaleleri arasına giren Heimlich Manevrası, bu güne kadar binlerce insanın hayatını kurtardı.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Heimlich Manevrası bebeklerde ve yetişkinlere farklı yöntemler ile uygulanır.

YETİŞKİNLERDE HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Bilinci açık kişilerde Heimlich Manevrası şöyle uygulanır;

-Heimlich Manevrasını uygulamak için boğulan kişinin arkasına geçilir,

-Bir el yumruk haline getirilir,bu elin baş parmak çıkıntısı kişinin göbek çukuru ile göğüs kemiği bölgenin orta noktasına yerleştirilir,

-Diğer el ile yumruk yapılan el kavranıp yukarıya ve içeriye doğru baskı uygulayacak şekilde manevra yapılır,

-Bu işlem 5-6 defa tekrar edilir.

-Kişi eğer bilincini kaybederse yere yatırılır ve tıbbi yardım istenir.

BEBEKLERDE HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Bebekler içgüdüsel olarak buldukları her şeyi ağza götürmek ister. Bazen bu merak duygusu bebeklerin hayatını tehlikeye atabilir. Pil, düğme, bozuk para, kuru yemiş vb. cisimlerin yutulması bebeklerde solunum tıkanıklığına neden olabilir.

Bebeklerde Heimlich Manevrası:

-Bebek, yüz üstü şekilde ilk yardım yapan kişini koluna yatırılır.

-Parmaklar ile bebeğin çenesi kavranır.

-Bebeğin sırt kısmına , kürek kemiklerinin arasına avuç içi ve bileğin birleşen kısmı ile aşağıdan yukarıya doğru 5 kez vurulur.

-Bu işlem sonrası cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

-Eğer cisim çıkmadıysa bebek, sırt üstü yüzü yukarıya bakacak şekilde dize yatırılır.

-İki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmına karın basısı uygulanır. Bu işlem 5 kez tekrarlanır. Soluk borusunu tıkayan nesne çıkana kadar 2 harekete devam edilir.

-Tıbbi yardım istenir.

KİŞİNİN KENDİ KENDİNE HEİMLİCH MANEVRASI YAPMASI

Boğulma tehlikesi geçiren kişi tek başına olabilir. Bu gibi durumlarda kişi kendisine Heimlich Manevrası yapabilir. Kendinize Heimlich Manevrasını şöyle yapabilirsiniz:

-Eller yumruk yapılır,

-Göbek ile kaburgalar arasına yerleştirilir,

-Bir sandalyenin arkasına geçilir,

-Yumruk sandalyenin sırt kısmına gelecek şekilde eğilinir

-Kişi kendisini sandalyeye doğru hılzıca ittirir