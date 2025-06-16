Hekime 'Hasta gelmedi' cezası: Hasta yoksa, maaş kesintisi var

Aile hekimleri "Eziyet Yönetmeliği" olarak isimlendirdikleri ve 1 Kasım 2024 itibariyle yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" protesto etmeyi sürdürüyor. Yönetmeliğe karşı daha önce iş bırakma eylemleri yapan aile hekimleri şimdi ise, yurttaşların 6 ayda bir Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvurmaması nedeniyle maaşlarında yapılan kesintiye tepki gösteriyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın tüm itirazlara karşın yönetmelikteki eksiklikleri görmezden geldiğini belirten Erdoğan, ''Şu an hem vatandaşlar açısından iş gücü kaybı ortaya çıktı hem de yoğun iş yükü altında aile hekimleri cezalandırılmaya başlandı" dedi.

"TEK SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

Ülkedeki poliklinik hizmetlerinin ortalama yüzde 50'sini aile hekimlerinin sunduğunu anımsatan Erdoğan, "Aile hekimlerinin sanki iş yükü azmış gibi tüm vatandaşlarımızı arayarak tarama ve muayene yapması isteniyor. 6 ay içinde ortalama 3 bin hastasını muayene edip, tarama yapmayan aile hekimlerinin ise maaşlarından kesinti yapılıyor. Sağlık hizmeti almak üzere ASM'lere başvuru yapmayan vatandaşlar nedeniyle hekimin maaşının kesildiği başka bir ülke yoktur. Bizler elbette ki vatandaşımızın sağlığı için onları muayene ve tarama yapmaktan imtina etmeyiz ancak bu işlemlerin yapılamamasında tek sorumlu aile hekimi değildir.

Vatandaşımızın bir bölümü iş yerinden bile izin alıp sağlık kurumuna gelemiyorsa bunun tek sorumlusu olarak aile hekimi kabul edilemez. 6 ayda bir hekim muayene zorunlu tutuluyorsa burada herkese sorumluluk verilmelidir. 2 yılda bir araç muayenesi yapılmadı diye araç muayene istasyonlarına ceza kesiliyor mu? Namaz vakitlerinde camiye gelmeyen vatandaşlar için ya da ibadetlerini yerine getirmeyen vatandaş için imamlarımızın maaşı mı kesilmektedir?" ifadelerini kullandı.

"YOL YAKINKEN HATADAN DÖNÜN"

Bu ay itibariyle görevini mevzuata uygun olarak yerine getiren ancak kendisine kayıtlı hastaları başvuru yapmayan aile hekimlerinin en az yüzde 10-15 civarında maaş kaybı ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Erdoğan, "Bu uygunsuz mevzuat maddeleri için gerekli hukuksal mücadelemizi daha ilk günden başlattık ancak bu süre içerisinde hekimlerimizin mağdur edilmesi kabul edilemez. Ayrıca bu davalar sonuçlandığında bizler aile hekimleri olarak haklarımızı geri alacağız ancak ortaya çıkacak kamu zararına sebep olanlar bu zararın hesabını verebilecek mi?

Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz: "Yol yakınken bu hatadan dönün ve hekimlerden haksız kesinti yapmayın. Çözüm istiyorsanız, çok basit. Bu sorumluluğu tüm vatandaşlarımıza verin, muayene zorunlu olsun. Muayene olmayan kişilerin SGK katkı payları artırılsın. Eğer amacınız aile hekimlerini cezalandırmak değil de sağlık ise..." diye konuştu.