Hekimler beyaz önlükleriyle Ata’sının huzurunda

Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:22

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:22

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, Genel Sekreteri Dr. Önder Okay, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Nilüfer Ustael, Dr. Murat Erkan, Dr. Güzide Elitez ve Dr. Ali Osman Karababa’nın da yer aldığı heyet ve hekimler Anıtkabir’i ziyaret etti. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

‘DEĞERLERİMİZDEN ÖDÜN VERMEDEN ÇALIŞIYORUZ’

Azap, deftere şunları yazdı: “Sizlerin önderliğinde, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte sağlık alanında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Halk sağlığını önceleyen politikalar ve fedakâr meslektaşlarımız sayesinde trahom, sıtma, çiçek, frengi gibi hastalıklar yok edildi. Bugün hâlâ, o büyük vizyonun izinden yürüyerek, bilimsel bilginin ışığında dünyayla yarışan çalışmalar yapıyor, halk sağlığını koruma ve geliştirme görevimizi sürdürüyoruz. Ancak ne yazık ki, hekimlik mesleğinin kutsallığını gölgeleyen zorluklarla karşı karşıyayız. Şiddet, ağır çalışma koşulları, özlük haklarımızdaki yetersizlikler, mesleğimizin değersizleştirilmesi ve sağlık sistemindeki aksaklıklar, özgürce ve güven içinde çalışmamızı zorlaştırmaktadır. Buna rağmen, "Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar" sözünüzden aldığımız güçle ve tüm varlığımızla, etik değerlerimizden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bütün zorluklara ve karanlığa inat aklın, bilimin, emeğin, birlikte üretmenin ışığını yükseltmeye, güzel ülkemizin güzel insanlarının sağlığı, iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve bağlılıkla eğiliyoruz.”