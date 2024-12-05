Hekimlerden imza kampanyası

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 07:15

İzmir’de aile hekimleri yeni yönetmeliğe karşı Sağlık Bakanlığı’na iletilmek üzere imza kampanyası başlattı. Hekimler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca beyaz önlükleri ile broşür dağıtarak yurttaşlara yönetmelik hakkında bilgi verdi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel, yönetmeliğin hem sağlık çalışanlarının hak kaybına neden olacağını hem de halkın sağlık hizmetine erişimini zorlaştıracağını belirtti.

İzmir Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Altan da “Altı aydır aile sağlığı merkezine gelmeyen bireyler sağlıklı kişiler olabilir. Ancak bu bireyler üzerinden çalışanların maaşından kesinti yapılması kabul edilemez. Genç hekimler istifa ederek yurtdışına gitmeyi tercih ediyor” dedi.