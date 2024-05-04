‘Hekimleri Bakanlığa karşı koruyoruz’

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Genel başkanlık koltuğunu genel kurulda devredecek olan oda başkanı Muharrem Baytemür, kendi yönetimindeki son iki yılı Cumhuriyet’e anlattı.



5 dakikada muayeneler, muayenehanelerin kapatılmasına yönelik adımlar gibi peş peşe olumsuzluklar yaşandığını kaydeden Baytemür, “İronik ama hekimlerimizi Sağlık Bakanlığı’na karşı korumaya çalışıyoruz. Böyle bir tablo var” dedi. Baytemür şöyle devam etti: “Bakanlığın karşısında mücadele eden, karşı duran, hekimlerin yanında duran, halkın sağlık hakkını savunan tutumunun devam etmesi önemli. O açıdan buranın, bakanlığın bürosu değil, hekimlerin odası olarak kalması çok önemli.”





