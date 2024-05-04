‘Hekimleri Bakanlığa karşı koruyoruz’

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) seçimli olağan genel kurulu, bugün ve yarın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji bahçesinde yapılacak.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00
‘Hekimleri Bakanlığa karşı koruyoruz’
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Genel başkanlık koltuğunu genel kurulda devredecek olan oda başkanı Muharrem Baytemür, kendi yönetimindeki son iki yılı Cumhuriyet’e anlattı.

5 dakikada muayeneler, muayenehanelerin kapatılmasına yönelik adımlar gibi peş peşe olumsuzluklar yaşandığını kaydeden Baytemür, “İronik ama hekimlerimizi Sağlık Bakanlığı’na karşı korumaya çalışıyoruz. Böyle bir tablo var” dedi. Baytemür şöyle devam etti: “Bakanlığın karşısında mücadele eden, karşı duran, hekimlerin yanında duran, halkın sağlık hakkını savunan tutumunun devam etmesi önemli. O açıdan buranın, bakanlığın bürosu değil, hekimlerin odası olarak kalması çok önemli.” 



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