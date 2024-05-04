‘Hekimleri Bakanlığa karşı koruyoruz’
Ankara Tabip Odası’nın (ATO) seçimli olağan genel kurulu, bugün ve yarın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji bahçesinde yapılacak.
Genel başkanlık
koltuğunu genel
kurulda devredecek
olan oda başkanı
Muharrem Baytemür,
kendi yönetimindeki
son iki yılı
Cumhuriyet’e anlattı.
5 dakikada muayeneler,
muayenehanelerin
kapatılmasına yönelik
adımlar gibi peş peşe
olumsuzluklar yaşandığını
kaydeden Baytemür, “İronik
ama hekimlerimizi Sağlık
Bakanlığı’na karşı korumaya
çalışıyoruz. Böyle bir
tablo var” dedi. Baytemür
şöyle devam
etti: “Bakanlığın
karşısında mücadele
eden, karşı duran,
hekimlerin yanında
duran, halkın sağlık
hakkını savunan
tutumunun devam
etmesi önemli. O açıdan
buranın, bakanlığın bürosu
değil, hekimlerin odası
olarak kalması çok önemli.”
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