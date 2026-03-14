Hekimlerle omuz omuza yürüyen eczacıların can güvenliği pamuk ipliğinde: Alanın sessiz nöbetçileri

Tıp Bayramı’nda hekimlerle omuz omuza yürüyen eczacılar, sağlık sistemindeki derin çatlaklara dikkat çekti. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Simla Dilara Sezgin, geçmişte Ankara’da bir kamu hastanesinde dört eczacının katledildiği günü anımsatarak şiddetin günlük rutinin bir parçası haline geldiğini vurguladı. Sezgin, “Her hafta bir eczanede madde bağımlılarıyla ya da ekonomik gerginliklerin tetiklediği şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Can güvenliğimiz pamuk ipliğine bağlı. Yetkililerin ivedilikle somut önlemler almasını bekliyoruz” dedi.

Yurttaşın hekime ve randevuya ulaşamadığı bir dönemde eczanelerin hâlâ en erişilebilir durak olduğunu belirten Sezgin, asıl sorunun raflarda olduğunu söyleyerek “Eczaneye ulaşmak kolay ama ilaca ulaşmak zor. Olmayan bir ilaçla kaliteli sağlık hizmeti veremezsiniz. Reçeteyi karşılayamadığımız sürece tedavi yarım kalıyor. Bu krizin çözümü için 2026 şartlarında radikal adımlar atılmalı” diye konuştu.

GELECEK TEHDİT ALTINDA

Eczacılık eğitimindeki nitelik kaybı ve kontrolsüzce açılan fakülteler, mesleğin geleceğini tehdit ediyor. Sezgin, kontenjanların düşürülmesi kararının olumlu bir gelişme olsa da geç kalındığına dikkat çekerek “Önümüzdeki beş yıl, iş bulamayan bir eczacı ordusuyla karşı karşıya kalacağız. Nüfus kriteri nedeniyle eczane açmak artık imkânsıza yakın. Çözüm; yatak sayısına göre eczacı çalıştırma zorunluluğunun kâğıt üstünde kalmaması ve kamu kurumlarında daha fazla eczacı istihdam edilmesi” diye konuştu.

Kamuda çalışan eczacıların maaş katsayıları ve yıpranma payı gibi özlük haklarında diğer sağlık çalışanlarının gerisinde bırakıldığını ifade eden Sezgin, 14 Mart vesilesiyle şu sözlerle eşitlik çağrısında bulundu: “Biz sağlık zincirinin ayrılmaz bir parçasıyız. Kamudaki meslektaşlarımızın hakları, diğer sağlık personeliyle eşitlenmeli ve liyakat esas alınmalıdır.”