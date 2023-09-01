Helicobacter Pylori (Mide Mikrobu) Nedir? Mide mikrobu bulaşıcı mıdır?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 07:00

Halk arasında "mide mikrobu" olarak bilinen ve az gelişmiş ülkelerde yaygın olarak görülen Helicobacter Pylori, hiçbir belirti göstermeden yıllarca vücutta gizlice yaşayabiliyor.

Gastrit, ülser ve mide kanseri gibi hastalıklara zemin hazırlayan bu bakterinin bulaşma yollarına dikkat etmek gerekiyor.

Helicobacter Pylori, mide asidi ortamında yaşayan ve çoğalan bulaşıcı bir bakteridir. Gastrit, ülser ve nadir durumlarda mide kanseri ve mide lenfomasına yol açabilir. Bu nedenle hastalığın tedavi edilmesi gerekir.

HELICOBACTER PYLORI BELİRTİLERİ

Helicobacter Pylori'nin belirtileri; mide ekşimesi, yanma, gaz ve şişkinliktir. Reflü ataklarını tetikleyebilir. Bu nedenle alerjik astım benzeri semptomlara, ses kısıklığına ve çatallanmaya neden olabilir. En çok şikâyete neden olan bir diğer belirti ise ağız kokusudur.

HERKES BELİRTİ GÖSTERMEZ

Tüm dünya nüfusunun yaklaşık yarısı bu bakteri ile tanışmıştır ve bu oran gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir.

Bu kadar yaygın bir enfeksiyon olmasına rağmen, herkes hastalık belirtileri göstermez. Bazı bakteri türlerinin hastalığa yol açma potansiyelinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. İnsan faktörleri; daha hassas mide yapısı, mikroplara daha uzun süre maruz kalma, sigara, alkol ve stres varlığıdır. Eşlik eden bu faktörlerin varlığında mide şikayetleri belirginleşir.

KİŞİSEL HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ

Bu enfeksiyon hijyenik önlemlere dikkat etmeyen kişilerde daha sık görülür. Tuvalet sonrası ellerle iyi yıkanmamış gıdalara dokunmak, ortak eşyaları (diş fırçası, havlu, çatal, kaşık, bardak gibi) kullanmak ve kirli içme suyu ile ağızdan ağıza bulaşır. Aynı evde yaşayan kişilerde, özellikle eşler arasında daha sık görüldüğü gösterilmiştir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tanı için üç farklı yöntem vardır; endoskopi yapılması ve mideden alınan örneğin mikroskopla değerlendirilmesi, üre nefes testi ve dışkıda bakteri antijeni.

Tedavide kombine antibiyotikler ve mide ilaçları kullanılır.